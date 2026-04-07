Olivia Munn reveló el motivo por el que Alec Baldwin la bajó de una popular serie: “Se niega rotundamente”

A más de una década del éxito de 30 Rock, Olivia Munn hizo una confesión inesperada: la actriz reveló que estuvo a punto de formar parte del elenco de la serie pero que fue apartada a último momento por decisión de Alec Baldwin, su protagonista. ¿El motivo? El actor consideró que lucía “demasiado joven” para interpretar a su interés amoroso en la ficción. Finalmente, Elizabeth Banks se quedó con el papel.

Olivia Munn recordó que audicionó para la serie 30 Rock y contó los motivos por los que nunca llegó al set Jordan Strauss - Invision

El personaje en cuestión era el de Avery Jessup, una periodista financiera que aparece en la cuarta temporada de la historia creada por Tina Fey y que, con el correr de los capítulos, se convierte en la pareja de Jack Donaghy, papel interpretado por Baldwin. “Grace Wu, del departamento de casting de NBC, me contactó. Antes de la audición, me sentía muy bien conmigo misma. Me vestí para el papel, algo que nunca había hecho antes. Seguí practicando hasta que entré en la sala. Simplemente me mantuve concentrada”, recordó Olivia Munn en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter sobre aquella audición que resultó exitosa.

“Recibí la llamada confirmando que había conseguido el papel, y supe que había protegido mi mente y evitado sentir envidia y competencia con las demás mujeres”, agregó. Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada en cuestión de días. “Conseguí el trabajo y dos días después me dijeron que Alec creía que parecía demasiado joven para interpretar a su interés amoroso. Primero me dijeron: ‘Creen que eres perfecta. Vas a volar el sábado para grabar’. Y el viernes, me dijeron: ‘No, no, no. Alec cree que te ves demasiado joven y se niega rotundamente’”, relató dando cuenta de la incertidumbre que vivió por esas horas.

En aquel momento, la diferencia de edad entre los actores era significativa: mientras que Baldwin tenía poco más de 50 años, Munn rondaba los 30. Finalmente, el papel quedó en manos de Banks, de 36, quien terminó participando en 15 episodios y desarrollando una historia clave dentro de la serie: se casó y formó una familia con el personaje principal.

Elizabeth Banks fue finalmente la elegida para interpretar a Avery Jessup, una periodista financiera que aparece en la cuarta temporada y que se convierte en la pareja de Jack Donaghy, papel interpretado por Baldwin JULIEN DE ROSA - AFP

Sobre cómo fue su reacción al recibir la noticia, Olivia aseguró que, lejos de enojarse, esta experiencia le sirvió para fortalecer la confianza en sí misma: “No me sentí devastada. Sólo pensé: ‘¡Guau, mirá lo lejos que he llegado’”, explicó quien, si bien entendía que el proyecto podría haber sido una gran oportunidad para su carrera, había perdido el rol por algo que escapaba a su control.

En ese sentido, destacó que haber sido elegida inicialmente fue, en sí mismo, un reconocimiento importante. “Lo conseguí por mi talento y mi actuación. Eso me dio muchísima confianza”, afirmó mientras valoraba el respaldo del equipo creativo de la serie y de los responsables de casting de NBC, que habían considerado que era la indicada para el papel: “Estas figuras emblemáticas —Tina Fey, Robert Carlock y Grace Wu—pensaron que yo era lo suficientemente buena como para haber recibido la oferta. Eso era lo que necesitaba. El hecho de conseguir o no el trabajo no afectaba mi confianza”, reflexionó.

La actriz se hizo popular por participar en títulos como X-Men: Apocalipsis y El depredador

Con el paso del tiempo, Munn logró consolidar su carrera en televisión y cine. Fue parte de la aclamada serie The Newsroom y participó en producciones de gran alcance como X-Men: Apocalipsis y El depredador. Actualmente, se encuentra al frente de la serie de Apple TV+, Tu amigos y vecinos, junto a Jon Hamm.