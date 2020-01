Alejada de la televisión, Pamela David disfruta de sus vacaciones en familia

Pamela David compartió algunas postales disfrutando del verano en familia, junto a su hija y su marido Crédito: Instagram

Pamela David decidió tomar un rumbo diferente en el 2020 y, por el momento, dejó de lado la televisión. La modelo confirmó el año pasado que no volvería a conducir el ciclo Pamela a la tarde, debido a que buscaba darle otro enfoque a su carrera. En estos días, la conductora disfruta de unas vacaciones en Mendoza junto a su familia, y compartió algunas fotos posando en bikini.

La semana pasada David publicó algunas postales junto a su esposo, Daniel Vila, y su hija, Lola, de 7 años: con el atardecer mendocino de fondo, la conductora navegó por el río durante la tarde y leyó algunos de sus libros favoritos. Ahora aprovechó los días soleados para disfrutar de la pileta y se mostró feliz de haber inaugurado el verano.

"Las personas que no luchan por conseguir sus sueños, suelen decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. No les creas", escribió la conductora en el epígrafe de la publicación. En este sentido, a fines del año pasado David confesó que ya no tenía deseos de continuar en la conducción de su ciclo en las tardes de América porque anhelaba cumplir nuevos desafíos.

"Hace tres años que empecé a hacer un camino más espiritual. Hoy me gusta emocionarme con lo que escucho, y la verdad es que hay una parte de la vida que en la televisión ya no 'garpa' o simplemente no es el lugar indicado para mostrarlo", explicó cuando estuvo como invitada en Podemos Hablar, ante la consulta de Andy Kusnetzoff sobre su futuro laboral. De esta manera, la conductora dejó en claro que ya no se sentía identificada con el formato del programa y que buscaba dar un giro hacia ciclos que estén centrados en otro tipo de contenido.

Mientras tanto, en su tiempo libre demuestra que es una gran aficionada al tejido y la costura. Primero, su esposo compartió una imagen de David cociendo con una máquina antigua. "¿Cómo no amar a esta mujer?", se preguntó el empresario, embelesado con las habilidades de su mujer. A su vez, recientemente la modelo compartió un video mostrando su primer poncho tejido con una pequeña máquina que aprendió a usar durante sus vacaciones. Todo indica que, por el momento, la conductora no tiene planes de volver a la pantalla chica.