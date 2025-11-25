Pamela David reveló cómo descubrió que tenía una hermana: la conmovedora historia de Carolina Saavedra

Pamela David atravesó un impactante episodio en su vida hace ocho años, que modificó su historia familiar. A raíz del caso de Martín Demichelis, la conductora decidió compartir cómo descubrió que tenía una hermana y abrió un espacio para la reflexión sobre el derecho a la identidad.

A través de su programa, Desayuno Americano (América TV), la también modelo presentó públicamente a Carolina Saavedra, la mujer que a los 34 años descubrió que era hija extramatrimonial de Alberto David, padre de la conductora.

Según explicó su famosa hermana, su padre tuvo una hija fuera de su matrimonio más de tres décadas atrás y, aunque la información circuló en su familia durante años, se mantuvo en silencio por pedido del padre adoptivo de Carolina.

Saavedra creció en la casa de su abuelo, en un entorno que describió como afectivo, aunque acompañado por una sensación de falta. En la entrevista televisiva, la mujer contó que convivió durante años con una intuición. “La identidad sin duda es un derecho que es muy necesario para saber desde dónde nos paramos en la vida. En mi caso, un poco como para resumirles: yo me he criado en la casa de mi abuelo, he vivido con él hasta que me he casado”, precisó.

Saavedra señaló que, a pesar de la estabilidad familiar, había determinados asuntos que le generaban dudas. “Durante el tiempo que hemos podido convivir con mi familia, me pasaba que sentía como que, de alguna manera, no terminaba de pertenecer a ese lugar”, explicó.

Esa sensación se hacía presente en situaciones cotidianas. “Algo me hacía un ruido. Me identificaba mucho con frases que escuchaba, me ha pasado alguna vez, por ejemplo con Ignacio Carlotto, el nieto de Estela, en una entrevista suya, que me resonaba mucho lo que él decía”, recordó.

En su relato, Saavedra agregó que esa percepción interna le pesaba. “Uno siente que no está del todo bien o completa y te lleva a buscar. Es como una intuición que, a las personas que la sienten, tienen que escucharla. A mí me pasó desde niña”, apuntó.

Pamela David y Carolina Saavedra

“¡Qué parecidos son!”

Más tarde, durante una caminata junto a su hermana por parte de quien la crio, ambas se cruzaron con Alberto David y su hermana, de apellido Saavedra, le comentó: “¡Qué parecidos son!”, detalle a partir del cual comenzó a prestar mayor atención en detalles vinculados a su historia familiar.

Poco después, la muerte de su padre adoptivo y la enfermedad que afectaba la memoria de su mamá la llevaron a buscar otras respuestas. “Cuando mi papá muere me doy cuenta de que nunca tuve la posibilidad de preguntárselo. Es todo bastante duro porque cuando me entero, mi mamá tenía una enfermedad que había afectado su memoria. Entonces, tampoco podía preguntarle”, narró. Finalmente, decidió hablar con Alberto David.

La mujer recordó que la confirmación llegó sin rodeos. “Lo bueno es que cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice: ‘Vos me quieres preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’. y Ahí hubo un antes y un después en mi vida, porque me ha servido para reconstruirme”, detalló sobre aquel primer diálogo con Alberto David.

Pamela David completó el relato añadiendo que conocía la existencia de su hermana desde hacía años. Sin embargo, explicó que decidió no contactarla por respeto a un pedido expreso. “Soy muy unida con mi papá y, siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina, pero había un pedido expreso de su papá que la crio, que sabía que no era su hija, que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión del padre que la crio y de su mamá”, aclaró.

La conductora detalló que el vínculo entre ella y Carolina empezó a tomar forma con el tiempo y que el primer encuentro cara a cara ocurrió de manera inesperada. Coincidieron en un boliche y se reconocieron enseguida por rasgos físicos en común. “Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina”, señaló, haciendo referencia a la relación entre las tres hermanas.

El proceso de acercamiento entre Pamela y Carolina no fue inmediato y estuvo atravesado por años de silencio y decisiones familiares complejas. Sin embargo, con el paso de los años, lograron consolidar un vínculo que se sostiene hasta hoy. “En el caso de Caro, hubo una reconstrucción de la identidad y de la familia, de aceptación y de amor. Hay un derecho a reconocer la verdadera identidad”, resaltó la conductora.