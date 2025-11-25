Quién es Carolina Saavedra, la hermana que Pamela David conoció en 2017

Este lunes 24 de noviembre, en una nueva emisión de Desayuno Americano, el magazine matutino de América TV, Pamela David sorprendió a la audiencia al mantener una conversación íntima y cargada de emoción con Carolina Saavedra, a quien presentó públicamente como su hermana. La conductora reveló que el vínculo entre ambas comenzó en 2017, cuando se conocieron por primera vez, y destacó la importancia que ese encuentro tuvo en su vida.

Durante la conversación en vivo, Carolina —quien nació de una relación que Alberto David había mantenido de manera reservada— habló sobre el impacto que tuvo descubrir su verdadera identidad recién a los 34 años, un momento que transformó por completo su historia personal. Tanto ella como Pamela compartieron cómo, a partir de ese hallazgo, comenzaron a construir un vínculo desde cero, con encuentros, charlas y una cercanía que, según contaron, creció de a poco de manera natural con el paso del tiempo.

Cómo se enteró de su verdadera identidad

La conductora reveló cómo fue conocer a su hermana cuando ya era adulta (Captura: América TV)

“La identidad sin dudas es un derecho que es muy necesario para saber desde dónde nos paramos en la vida. En mi caso, un poco como para resumirles, yo me he criado en la casa de mi abuelo, viví con él hasta que me casé. Durante el tiempo que hemos podido convivir con mi familia, me pasaba que sentía como que, de alguna manera, no terminaba de pertenecer a ese lugar”, explicó la mujer.

Luego, contó cuál fue el momento en que decidió buscar respuestas: “Algo me hacía un ruido. Me identificaba mucho con frases que escuchaba, me pasó por ejemplo con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela, me resonaba mucho lo que él decía. (...) Uno siente que no está del todo bien o completa y te lleva a buscar. Es como una intuición que, cuando uno la tiene, hay que escuchar”.

En ese sentido, rememoró el momento preciso en el que empezó a sospechar de que Alberto podía ser su papá biológico. “Yo iba caminando con mi hermana, por parte de mi papá, que me ha criado, y me lo encuentro a Beto y conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son!’“, explicó. Asimismo, afirmó que la muerte del hombre que la crió fue un hecho bisagra en su vida. “Me di cuenta de que nunca tuve la oportunidad de preguntárselo en vida. Es todo bastante duro porque cuando me entero, mi mamá tenía una enfermedad que había afectado su memoria. Entonces, tampoco podía recurrir a ella”, expuso.

Pamela David aseguró que siempre supo que tenía otra hermana Captura

En esa misma línea, agregó: “Lo bueno es que cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dijo ‘vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”. Conmovida por su propia historia, reconoció que esa situación la llevó a reconstruirse. “Me sirvió para mirarme y para buscar mi nueva identidad“, remarcó.

Por su parte, Pamela David aseguró que siempre supo que tenía otra hermana, aunque durante muchos años eligió respetar la voluntad del padre adoptivo de Carolina, quien había pedido mantener en reserva el origen biológico de su hija. “Soy muy unida con mi papá y, siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina. Pero había un pedido expreso de su papá que la crio, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión del padre que la crio y de su mamá”, indicó la conductora.

Con el tiempo, ambas se reencontraron por casualidad en un boliche y se reconocieron al instante, desde sus gestos hasta los rasgos físicos. “Ella es la pieza en el medio entre Karina y yo”, resumió Pamela, al destacar las similitudes entre las tres. Sobre lo que significó este encuentro en su vida, lanzó: “Tuvimos suerte”. De esta manera dejó en claro que supieron construir una relación especial.