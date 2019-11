Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019 • 02:06

Se termina el 2019 y poco a poco la gerencia de América comienza a definir su programación para el 2020. En medio de los rumores sobre su continuidad, e invitada a PH: Podemos Hablar, Pamela David finalmente confirmó que no seguirá al frente del magazine Pamela a la tarde.

"¿Es verdad que tenés ganas de retirarte de tanta exposición?", quiso saber Andy Kusnetzoff. Ella respondió con gran sinceridad, y confesó: "El programa se termina en diciembre y no lo quiero seguir haciendo".

Sin embargo, sostuvo que, a pesar de dejar el ciclo, no planea estar quieta mucho tiempo. "Leí que me iba a tomar un año sabático, pero no sé lo que es eso. Trabajé toda mi vida, desde que soy muy chica, y no podría no hacerlo. No sé lo que es no trabajar, por eso estoy siempre pensando cosas nuevas".

Aunque no tiene muy en claro como será su futuro laboral, la conductora adelantó un proyecto que tiene en mente. "Estoy preparando una charla TED, que no sé cuando la daré, pero mientras la preparo. Quiero que el día de mañana, si aparece la oportunidad, esté lista".

Además, sin entrar en muchos detalles, dio la razón por la cual decidió no continuar con el ciclo de América. "Siempre estoy atenta a que salgan cosas que me hagan feliz, y tal vez lo que pasó es que no encajaba mucho con el último tiempo del programa".

La mujer de Daniel Vila también contó que está atravesando una etapa diferente en su vida. "Hace tres años que empecé a hacer un camino más espiritual. Hoy me gusta emocionarme, escuchar... hay una parte que en la tele no garpa o que no es el lugar indicado para mostrar", explicó.

Teniendo en cuenta esto, Pamela comenzó a utilizar sus propias redes sociales para canalizar su necesidad de hacer algo distinto. "Empecé a hacer unas entrevistas que se llaman Pam live y que están creciendo un montón. Son en mi casa y con mi teléfono, e hicieron que me de cuenta que es mucha la gente que necesita una mano y que la escuchen".