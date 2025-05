Alejandra Maglietti: por qué la sorprendió su embarazo, sus miedos y su historia de amor

Espera un varón que se va a llamar Manuel y nacerá en agosto; habló con LA NACION sobre su presente y cómo espera su familia al nuevo integrante

PARA LA NACION Liliana Podestá Escuchar Nota

Embarazada de siete meses, Alejandra Maglietti cumple un deseo que acaricia desde hace mucho tiempo. Se la ve radiante y ansiosa esperando la llegada de Manuel, a principios de agosto, y se toca la panza con un gesto de amor infinito. La conductora y abogada conversó con LA NACION sobre cuánto la sorprendió la noticia, cómo la lleva, sus antojos, el ejercicio físico, la nutrición, los miedos y sus deseos. También habló de su historia de amor con Juan Manuel, abogado y dueño de una empresa de envases plásticos, a quien conoció durante una cena de amigos.

—¿Estaban buscando un bebé?

—Se dio de manera espontánea y fue una sorpresa porque no era algo que esperara a corto plazo. Los médicos me habían dicho que el día que quisiera ser mamá, probablemente iba a tener que hacer un tratamiento. Entonces estaba tranquila, creyendo que cuando tomara esa decisión iba a hacer algún tratamiento. Y no. [Risas]

Alejandra Maglietti, sobre su embarazo: "Se dio de manera espontánea y fue una sorpresa porque no era algo que esperara a corto plazo" Soledad Aznarez

—Habías congelado óvulos hace algunos años...

—Sí, y justamente cuando congelé óvulos me enteré de que tengo el síndrome de ovario poliquístico. Y ese síndrome tiene un tratamiento específico. Hay mucha información sobre el tema porque es algo que sufre el 10% de las mujeres del mundo y aunque hay muchos embarazos espontáneos también, una se prepara mentalmente para hacer el tratamiento.

—¿Y vos no pensabas ser mamá todavía?

-No, no estaba ni en tratamiento. Me sorprendí entonces, pero estamos muy felices. Porque aunque no lo buscábamos activamente, igual lo hacíamos de una manera inconsciente.

—¿Cómo te enteraste?

—Me empecé a sentir rara y no esperaba estar embarazada, sino que creía que me pasaba otra cosa: por mis desarreglos hormonales suelo tener retrasos. Empecé a sentirme rara y pensé que me pasaba eso. Fui a la ginecóloga, que me dijo que teníamos que descartar que estuviera embarazada. Y yo me había hecho un test justamente para ir con esa respuesta ya. El test me salió positivo, pero yo interpreté que era negativo porque me compré uno complicado que no entendí bien [risas].

Alejandra Maglietti confirmo su embarazo

—¿Y qué pasó después?

—Después me di cuenta, entonces me mandó a hacer un análisis de sangre y decidí que era mejor esperar unos días. Pero justo pasé por un laboratorio de análisis y como no tenía que estar en ayunas, me lo hice. A la noche, cuando me llegó el resultado, me sorprendí muchísimo porque daba por hecho que no estaba embarazada. Encima estaba al aire.

—¿Te enteraste de la noticia mientras hacías Bendita?

—Sí. Estábamos en un corte comercial y casi me muero . Me acuerdo de que era fin de año y normalmente nunca chequeo el teléfono mientras estoy en el programa, pero esta vez sí. Me pareció raro el resultado y se lo mandé a la médica . También lo consulté con el ChatGPT y me tiró que estaba embarazada. Después me lo confirmó la médica y se lo conté a mi pareja.

Aunque Maglietti prefiere no hablar mucho de su pareja, contó que se conocieron hace muchos años "en una cena de amigos en común" Soledad Aznarez

-¿Qué dice él?

-Está feliz. Muy contento. Es el primer hijo para los dos. Casi no hablo de Juan Manuel porque es muy perfil bajo, pero puedo contar que es abogado y que tiene una empresa de envases plásticos.

-¿Cómo nació esta historia de amor?

-Nos conocimos hace muchos años en una cena de amigos en común . Nos sentamos uno al lado del otro, charlamos un montón y después empezamos a seguirnos en Instagram. Pasó el tiempo y cada tanto me ponía alguna reacción a mis stories, hasta que un fin de año le pregunté dónde la pasaba porque yo me iba a Pinamar, y quizá coincidíamos. Yo ya lo había fichado...

-¿Y coincidieron?

-No, pero quedamos en contacto, empezamos a charlar, un día fuimos a almorzar y nos vimos cada vez más seguido. Hace más de dos años que estamos juntos y un año y medio que convivimos.

-La convivencia se dio rápido...

-Sí. El día a día nos fue llevando. Un día me quedé en su casa, otro también, hasta que me instalé. Justo remodelé mi departamento y me quedé en su casa seis meses y ya no me fui.

“Estoy disfrutando mucho”

"Estoy disfrutando mucho de la panza y la pasamos juntos con mi pareja porque hace tiempo que decidí no viajar por trabajo los fines de semana", aseguró la panelista Soledad Aznarez

-Volviendo a tu pancita, ¿tu deseo es que nazca por parto natural o tenés otros planes?

-La idea es que sea por parto natural, pero va a depender de lo que se necesite en el momento y lo que decida el médico. No soy estructurada en ese sentido. Hice el curso, leí y voy a tomar la decisión tranquila, en base a cómo se vayan dando las cosas. Trato de pensar etapa por etapa, ecografía por ecografía, y cuando tenga la de la semana treinta y algo, tomaré la decisión. Me preocupa el bienestar del bebé y no los dolores , es lo que tengo claro. Hasta ahora viene todo bien gracias a Dios y por eso puedo seguir con mis trabajos y actividades, aunque más tranquila. Estoy disfrutando mucho de la panza y la pasamos juntos con mi pareja porque hace tiempo que decidí no viajar por trabajo los fines de semana.

-¿Cómo pasaste los primeros meses de embarazo?

-Con muchas náuseas que me duraron bastante. Ahora estoy mejor. Y me sentí muy cansada. Me costaba mucho levantarme para ir a la radio.

-Y tenés muchas actividades...

-Me levanto a las 6 de la mañana para ir a radio Pop y hacer el programa que conduce Lizy Tagliani, Arriba bebé. A la noche estoy en Bendita, en elnueve, desde hace muchos años. Y estoy en LA NACION+ con Más que ver, los sábados a la noche. Y los martes, a las 17, estoy en Love con Forum shopping, con Bautista Torres López en un streaming jurídico, en donde hablamos de casos de actualidad judicial. Y ejerzo también, llevando casos de libertad de expresión, sobre todo responsabilidad civil de los periodistas, daños y perjuicios por dichos y noticias. Tengo muchos periodistas clientes, por cuestiones lógicas [risas].

-Con tantas actividades, ¿cómo te imaginás cuando nazca el bebé?

-Me voy a tomar la licencia por maternidad y eso me va a servir para saber cómo me voy a organizar. En ese momento voy a tomar decisiones, pero voy a seguir con todo, quizá no ejerza como abogada. Me gusta mucho lo que hago y no significa un esfuerzo, aunque hay días que estoy muy cansada. La paso bien trabajando y no quiero dejar. Por otra parte, tengo la posibilidad de pasar muchas horas en casa con el bebé porque tengo un trabajo privilegiado que disfruto y además vivo de eso; trabajo porque lo necesito y me mantengo sola desde los 18 años. Y también me gusta que mi hijo vea que tiene una mamá trabajadora. Mi pareja es mucho más trabajadora que yo y nos entendemos muy bien. La idea es que nuestro hijo nos acompañe, que se inserte en nuestra rutina en la medida de las posibilidades. Yo siempre vi a mi mamá trabajando y estudiando y es un modelo que me gusta. No me imagino quedándome en casa mucho tiempo. Voy a organizarme.

Maglietti habló sobre cómo se prepara para después del parto: "Me voy a tomar la licencia por maternidad y eso me va a servir para saber cómo me voy a organizar" Soledad Aznarez

-¿Sos una mamá ansiosa?

-Mucho. Soy insoportable. Y desde que estoy embarazada me entero de cosas que no sabía y nadie me había dicho; por ejemplo, me duelen las manos, tuve problemas con los dientes porque cambia la placa bacterial de la boca y las encías se inflaman. Yo no sabía todo eso. La maternidad tiene cosas hermosas y otras, no tanto. Durante el embarazo hay un montón de cambios en el cuerpo. De todas maneras, tengo un buen embarazo que se está haciendo llevadero.

-¿Hacés ejercicio físico?

-Siempre entrené y ahora entreno suave y poquito, y camino porque que es el consejo que me dio mi obstetra. Y le hago caso porque, sobre todo en el primer trimestre, estaba muy asustada y no entendía las sensaciones físicas que tenía todavía. Me generaba un poco de culpa o miedo de hacer algún movimiento que pudiera perjudicar al bebé. No quiero hacer nada brusco porque tengo miedos, quizá por ser primeriza. Trato de estar atenta a no golpearme, no tropezarme. Estoy muy informada y a veces eso no está bueno; parece que las redes sociales nos leen el pensamiento, saben cuáles son nuestros mayores miedos y nos muestran eso. Trato de limitar la información que me puede hacer mal y tiene que ver con esos miedos como mamá. Ya estudié todo y la teoría está muy linda, pero y hay que llevarla a la práctica.

-¿Tuviste antojos?

-Estoy con nutricionista y tengo una dieta variada . Cada trimestre requiere nutrientes específicos y no estoy preocupada por el peso, sino atenta a lo los nutrientes que consumo. Tuve antojos saludables como aceitunas, tomates, yogures. El único antojo poco sano fue el de comer papas fritas. Y como chocolates, aunque intento limitarlo porque tiene cafeína. No soy obsesiva de las dietas.

-¿Cocinás?

-Sí, y me gusta mucho. Cuando no tengo tiempo compro viandas sanas, pero me gusta hacer algo rico al mediodía, o pan por la tarde y dejar algo listo para la noche. Si querés comer bien, hay que saber cocinar un poco . Yo aprendo recetas por internet y me gusta.

-¿Qué dice tu familia?

-Es el primer bebé de la familia y están todos felices . Mis padres, que viven en Formosa, van a venir para el nacimiento y también mi abuela, que tiene 98 años.

-¿Van a bautizarlo?

-Sí, yo soy muy creyente y quiero bautizarlo lo antes posible. No elegí padrinos todavía, pero van a ser más de dos.

-¿Y planes de boda hay?

-No, por ahora no.