Quién es Juan Manuel Lago, la pareja de Maglietti que perdió la fábrica en el incendio de Ezeiza

El incendio que el sábado arrasó con varias empresas en Ezeiza, incluida Plásticos Lago, propiedad de Juan Manuel Lago, genera más novedades. Mientras los bomberos luchan por extinguir los últimos focos y se inician los peritajes para determinar las causas del desastre, la magnitud de la tragedia comienza a revelarse, tanto en lo económico como en lo personal.

¿Quién es Juan Manuel Lago?

Juan Manuel Lago es un abogado y empresario dedicado a la fabricación de envases plásticos, propietario de Plásticos Lago. Está en pareja con Alejandra Maglietti desde hace varios años y es padre de Manuel, nacido en agosto de 2025 y a pesar de la exposición mediática de su pareja, Lago mantiene un perfil discreto.

Las declaraciones de Alejandra Maglietti tras el incendio

Tras el incidente, la periodista declaró en LN+: “Mi esposo es uno de los afectados por la explosión. Estoy muy afectada, vengo de una noche sin dormir. Fue terrible. Todavía me estoy recuperando. Fue el trabajo de toda una vida que se perdió”.

Además, describió la magnitud del desastre y señaló que la explosión “se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial”. Estimó que alrededor de 13 o 14 empresas resultaron afectadas, lo que representa unos 3000 puestos de trabajo. La panelista también expresó: “Estoy muy afectada por él, son muchos años de verlo levantar a las 6 volviéndose a las 22, producir no es fácil, es un trabajo de 24/7. Puedo asegurar sin temor que era una empresa modelo, impecable. Todavía no podemos creer. Fue algo inimaginable”.

La panelista también agradeció el apoyo recibido a través de sus redes sociales: “Gracias por todos los mensajes. Para todos los que los conocen, saben el trabajo y la dedicación que mi pareja, mi cuñado y mi suegra le dieron, toda una vida a la fábrica”.

El perfil de la empresa Plásticos Lago

La empresa argentina cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de envases y se especializa en soluciones de packaging para industrias como la química, agroquímica, limpieza, piscinas y alimenticia.

La empresa emitió un comunicado a través de Instagram: “En relación con el incidente de público conocimiento, la Dirección de la empresa desea transmitir tranquilidad a sus clientes, proveedores y empleados. Nuestras instalaciones han sufrido daños de diferentes magnitudes, pero no se registraron heridos de gravedad entre nuestros colaboradores. La seguridad y el bienestar de nuestro equipo es la prioridad. Agradecemos el afectuoso apoyo recibido y solicitamos, por precaución, no acercarse a la zona hasta que informemos los pasos a seguir. Seguiremos comunicando los avances por este medio”.

Lo que se sabe hasta el momento sobre el incendio en Ezeiza

Este lunes comenzaron los peritajes para determinar el origen y la dinámica del incendio que devastó varias empresas del Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que, por el momento, no hay personas identificadas ni señaladas como responsables y no se formularon imputaciones. El expediente está caratulado como incendio y la calificación dependerá de los informes periciales.

La principal preocupación de las autoridades es evitar que las llamas alcancen una empresa que almacena materiales altamente inflamables. Los bomberos trabajan desde la madrugada para contener cualquier avance en esa dirección crítica. Se informó que otras plantas cercanas, como Sinteplast y Molinos Cañuelas, están fuera de peligro.

