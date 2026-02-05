Qué fue de la vida de cada una de las integrantes de Las Electro Star

En el año 2009 saltaron a la fama Las Electro Star, una banda de artistas femeninas que se hizo conocida por lanzar música electropop en español con el mismo estilo del famoso grupo británico Spice Girls. La girlband estaba compuesta por cuatro modelos: Victoria Vannucci, Alejandra Maglietti, Dominique Pestaña e Ivana Pallotti. Su éxito fue tan grande en la época que no solo tuvieron presentaciones en los programas más vistos de la televisión argentina, como ShowMatch (eltrece), sino que realizaron giras nacionales durante dos años y fueron invitadas a presentarse en Puerto Rico.

Quien estuvo detrás del lanzamiento de esta banda juvenil en el país fue Leandro Rud, un reconocido representante de modelos de los años 90. Así, en cada evento, fiesta o temporada de verano en que eran requeridas, Las Electro Star se presentaban y se volvían furor por sus looks descontracturados, sencillas coreografías y letras fáciles de recordar.

Sin embargo, a 17 años de su primera presentación, una de sus integrantes reveló que todo fue un fiasco. “Electro Star era un grupo de chicas que cantábamos; en realidad hacíamos playback, y tocamos en lugares supermediáticos como ShowMatch y ni habíamos ensayado. ¡Era un desastre! Pero lo peor es que no era yo la que cantaba, sino una mina que hacía un doblaje. La misma hacía las cuatro voces“, reconoció Alejandra Maglietti en una entrevista con el canal de streaming Blender.

Las Electro Star tuvo dos elencos distintos en menos de dos años (Foto: Redes Sociales)

A los pocos meses de conformarse el grupo, el mismo tuvo su primera baja. Victoria Vannucci se fue para protagonizar una obra de teatro en Carlos Paz durante el verano y tuvo que ser reemplazada por la modelo Lola Bezerra. A los pocos meses, el primer grupo de Las Electro Star se disolvió por completo. Sin embargo, su público era tan grande después de haber lanzado su primer videoclip en Internet, que su creador quiso que resurgieran con un nuevo elenco.

La única integrante de la primera formación de Las Electro Star que continuó fue Alejandra Maglietti; a ella se sumaron Loly Antoniale -también conocida como La niña Loly-, Magali Montoro, Paula Peralta y Priscila Prete. “Nosotras no fuimos valoradas a tiempo. Porque si nosotras hubiéramos hecho las Electro Star hoy, el Lollapalooza nos llamaba. Y se equivocaron porque nosotras fuimos unas adelantadas. Lo hicimos en el año 2009, que la sociedad argentina todavía no estaba preparada para algo tan novedoso”, explicó la exintegrante de Bendita en diálogo con La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

Alejandra Maglietti reveló por qué Las Electro Star fueron un fracaso

“No teníamos CDs, pero vendían los manteros un montón en La Salada. Y como no era la época de la big data, no se podía medir nuestro éxito. No podían decir: ‘Entraron un millón de personas’. No. Esto eran ventas mano a mano, cash en la Salada”, bromeó la periodista sobre las ganancias que muchas personas hacían a costa del boom que generaron en cuestión de meses.

¿Qué es de la vida de Las Electro Star?

Lo curioso de las figuras que conformaron Las Electro Star es que casi todas ellas se alejaron del mundo mediático y en la actualidad poco se conoce sobre sus vidas.

Alejandra Maglietti. La líder de Las Electro Star, en paralelo a que hacía crecer sus trabajos como vedette y modelo, decidió estudiar periodismo y abogacía. Durante gran cantidad de años formó parte del elenco de Bendita en Canal 9, que a mediados del mes de febrero comenzará a verse por la pantalla de América TV. A su vez, es columnista en Radio 10, en Pop Radio 101.5 y está en LN+. En 2025 dio a luz a su primer hijo, Manuel, junto a su esposo, el empresario Juan Manuel Lago.

Alejandra Maglietti se encuentra abocada a la maternidad, mientras continúa sus proyectos laborales en radio y televisión (Foto: Instagram @alemaglietti)

Victoria Vannucci. La primera integrante en abandonar el grupo siguió durante varios años su trabajo como actriz en teatro y televisión. Luego de comprometerse con el empresario Matías Garfunkel, decidió instalarse en los Estados Unidos. Años más tarde, su abrupta separación la hizo trasladarse al estado de California junto a sus hijos, donde comenzó un proyecto de cocina como influencer, puso un restaurante y retomó su pasión por el tenis.

Victoria Vannucci se encuentra desde hace más de 10 años instalada en los Estados Unidos (Foto: Instagram @victoria_vanucci)

Dominique Pestaña. Durante los primeros años después del boom mediático, la profesora de educación física participó como panelista en distintos magazines. Pero a partir de 2018 su sueño de convertirse en mamá la hizo apartarse de los medios de comunicación. Finalmente, después de gran cantidad de tratamientos de fertilidad, en el año 2020 trajo al mundo a Antonio, su primer hijo junto a Federico Cambiasso.

Dominique Pestaña y Federico Cambiasso (Foto: Instagram @dominiquepest)

Ivana Pallotti. Una de las integrantes más jóvenes de la banda decidió dedicarse a la moda y lanzó su propia línea de trajes de baño. Actualmente, no cuenta con redes sociales abiertas al público y lo último que se supo de su persona es que decidió irse a vivir a México, donde se realizó un rotundo cambio de look para comenzar una nueva vida.

El antes y después de Ivanna Pallotti (Foto: Redes Sociales)

Lola Bezerra. Lola es recordada como una de Las Electro Star de la segunda generación, quien ingresó luego de que Victoria Vannucci tuviera que abandonar los escenarios. Después de gran cantidad de trabajos como modelo, decidió comenzar a estudiar periodismo y dedicó su vida a la maternidad. En el último tiempo, su nombre volvió a tomar relevancia por ser una de las primeras mujeres en denunciar a Roberto Pettinato por agresión verbal. “Yo lo que opino de él es que estaría bueno que admita que él era así, baboso, maleducado”, aseguró hace un tiempo en diálogo con Mitre Live.

Lolita Bezerra fue el primer reemplazo de Victoria Vanucci en Las Electro Star (Foto: Instagram @olitabezerra)

Loly Antoniale. Después de años en el ojo público por su carrera mediática y su relación con Jorge Rial, en 2015 decidió radicarse en Estados Unidos. Allí comenzó una relación con el empresario Walter G. Mercuri, quien es representante de importantes cantantes latinos.

Loly Antoniale se encuentra instalada en Miami (Foto: Instagram @soylolyantoniale)

Magalí Montoro. Magalí trabajó como modelo hasta que en 2016 se convirtió en madre y comenzó a interesarse en la cocina saludable para niños. Actualmente, vende cursos de cocina a través de su cuenta de Instagram.

Magalí Montoro cuenta con más de 14 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido de su día a día como madre e influencer fitness (Foto: Instagram @maguitam)

Paula Peralta. La cantante fue la única de la banda que siguió su carrera sobre los escenarios. En la actualidad es una de las coristas de Luis Miguel, a quien conoció después de haber asistido a uno de sus shows en Buenos Aires, en 2014.

Pau Peralta consolidó su carrera como modelo de pasarelas y a su vez cumplió su sueño de ser vocalista de Luis Miguel (Foto: Instagram @peraltapau)

Priscila Prete. Después de su paso por el mundo mediático, la joven decidió dedicarse a la moda de alta costura y se convirtió en la cara de gran cantidad de marcas nacionales e internacionales. En el año 2016 contrajo matrimonio con el empresario inmobiliario Guillermo Edelman, decisión que la llevó a transformarse al judaísmo. En la actualidad tiene un negocio vegano de frutos activados, conocido en redes sociales como Almendras Actividas.