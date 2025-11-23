Alejandra Maglietti: del milagro que protagonizó su pareja luego del incendio en el polo industrial de Ezeiza a su futuro incierto en Bendita TV

La semana pasada, Alejandra Maglietti se convirtió en noticia por un hecho policial: Juan Manuel Lago, su pareja, fue uno de los empresarios afectados por el devastador incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Este sábado, la periodista, abogada y panelista pasó por la mesaza de Mirtha Legrand, habló en detalles de su drama familiar y contó cómo el padre de su hijo logró salvar su vida. Además, le presentó su bebé a la anfitriona y compartió su deseo de seguir trabajando junto a Beto Casella.

El primer tema por el que le preguntó Mirtha a Maglietti fue por el incendio. “La verdad es que estamos atravesando un momento muy complicado como familia”, reconoció la invitada. Luego, contó que Plásticos Lago, la empresa de su pareja, es un proyecto familiar que había comenzado su padre -quien falleció hace 15 años- y que luego continuaron su esposa y sus dos hijos. “Ellos proveen envases plásticos a empresas muy grandes. Comenzaron poco a poco, trabajaron muy duro para llegar al establecimiento que tenían y ver cómo las llamas consumen el trabajo de una vida es terrible”, confió.

“Hoy, después de una semana y de evaluar los daños, te podría decir que ocurrió un milagro y no solo porque nadie salió lastimado”, confesó Maglietti. “¿Estaba él en ese momento?”, quiso saber Legrand en relación a su pareja. “No. Había salido hacía diez minutos para ir a cuidar al bebé. Yo estaba trabajando. Se salvó por eso”, reveló. Además, explicó que en este momento están haciendo pericias, que “una parte muy importante de la plata quedó en pie” y que luego llegará el momento de la reconstrucción.

Por último, Maglietti destacó la rápida reacción del intendente de Ezeiza, Gaston Granados, y el de los bomberos, quienes actuaron muy rápido. “Valerosamente hicieron un trabajo impresionante. Hoy hay una parte en pie gracias al trabajo impresionante de toda una noche”.

“¿Vos te enteraste del incendio por el llamado de él o por los medios?”, le preguntó el escritor Federico Andahazi, otro de los invitados de la noche. “No, Por los medios”, confesó Maglietti. La panelista explicó que lo primero que le dijo su pareja es que había habido “un inconveniente”. “Le mandé un mensaje pensando que era algo menor y cuando me contesta estaba al aire y me empieza a decir ´se está prendiendo fuego la fábrica. Una angustia’”, repasó. “Ni bien vi las imágenes sabía dónde era porque reconocí el lugar”, cerró.

Futuro incierto

El miércoles pasado, Beto Casella le confirmó a Moria Casan que se va de El Nueve. El Nueve. Siempre atenta a las últimas novedades de la industria, Mirtha le preguntó a Maglietti por su futuro. “¿Beto cambia de canal?”, sacó el tema la conductora. “En eso estamos”, reaccionó la periodista entre risas.

“¿Vos sabés si te vas o te quedás?”, repreguntó la diva de la TV. “No. Todavía no lo sé. Yo lo quiero mucho a Beto. Hace 15 años que trabajo con él. La verdad es que para mí es como si se estuvieran separando mis padres porque más o menos porque somos un grupo que nos queremos mucho. Somos un grupo de amigos”, describió. Cuando Mirtha le preguntó si el destino de Bendita era América, Maglietti evitó dar más detalles: resaltó que aún están negociando y que no sabe mucho más al respecto.

Un invitado muy especial

Sobre el final del programa, Maglietti protagonizó uno de los momentos más tiernos del envío: apareció luego del corte junto a su pequeño hijo. “Tenemos en el estudio al invitado más chiquito de esta mesa. Aquí lo tienen. Divino”, lo presentó Mirtha. De inmediato, las cámaras tomaron a Manuel, de apenas tres meses. “De smoking está. Lo vistieron para la televisión”, celebró la Chiqui, mientras la flamante madre explicaba que lo lookearon de gala para ir a la televisión. Cuando Maglietti se acercó a Mirtha, el pequeño esbozó una sonrisa.