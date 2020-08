Alejandra Pradón: "Pensé que tenía un infarto"

Alejandra Pradón habló sobre un ataque de angustia que sufrió que la llevó a pensar que tenía algo en el corazón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 18:07

"Tuve un susto muy grande, me dolía mucho el pecho, y me fui sola a la clínica. Me dolía el corazón, aunque dicen que no duele. Me internaron un día para hacerme estudios y las enzimas de mi corazón están más que bien. Pensé que me iba a morir de un paro", contó Alejandra Pradón en el programa Confrontados, que conduce Marina Calabró en Canal 9.

Y detalló: "Fue un dolor que parecía que tenía diez mil elefantes y caballos en mi corazón, creí que me daba un infarto. Nunca fumé, no tomo. Me vieron como cuatro médicos y me dio miedo. Me dijeron que fue una crisis de angustia. Tuve taquicardia".

La vedette contó que se hizo mucha "mala sangre" porque le robaron la identidad en las redes sociale y vendían sexo explicito. "Hice la denuncia, fui a la fiscalía. Fue un horror. Me hice mucho problema y lloré mucho. Pedían tarjetas de crédito en mi nombre, a cambio de material sexual. Me enojé mucho. La gente creía que era yo y la estafaron. El año pasado también me estafaron, una persona que tenía mis datos", explicó y sumó: "Ahora ya estoy más tranquila porque está todo en manos de abogados".

Asimismo dijo que en esta cuarentena por la pandemia del coronavirus está ayudando todo lo que puede. "Me gusta ayudar. Por suerte, tuve mucho trabajo hasta diciembre y pude pagar las deudas y, si me falta plata, puedo vender alguna de las joyas que me han regalado. Gracias a todos los que me regalaron algo", rió con picardía. Por otro lado, aseguró que está sin pareja.