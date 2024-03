Escuchar

La historia de Guillermo Coppola siempre llamó la atención por lo excéntrica, polémica y turbulenta: el representante de Diego Armando Maradona durante su época de oro -en los 80 y los 90- fue una de las figuras centrales del jet set vernáculo, pero también fue el cómplice y confidente del jugador, protagonizó varios amores famosos y hasta pasó una temporada preso por una causa armada. Por eso, era de esperarse que la serie sobre su vida generara enojos y reacciones . Alejandra Pradón, una de las vedettes más importantes de aquellos tiempos, estalló de furia al ver una de las escenas que la tiene como protagonista.

En la escena que hizo enojar a Pradón , se los ve a Juan Minujín, quien le da vida a Coppola, sentado en un restaurante a la luz de las velas con Adabel Guerrero, quien hace de ella en la ficción, y muchos periodistas y fotógrafos alrededor. En la charla, Coppola le pide que lo acaricie para que todos alrededor lo vean. “Si la prensa cree que nosotros estamos juntos, se desactivan otros rumores que no le convienen a nadie. Diego es un hombre casado”, le dice y guiña un ojo. Así, la producción da a entender que el romance entre Coppola y Pradón fue una pantalla para ocultar que la actriz fue, en realidad, amante del jugador.

En una charla con los periodistas de Intrusos, Pradón descargó su ira y explicó cómo sucedieron los hechos en realidad. “¿Viste la serie? ¿Cómo tomaste cómo te dejan?”, le preguntó Marcela Tauro. Luego de contar que solo vio un fragmento de la producción, el que la tiene como el centro de la escena, se despachó con todo. “No me gustó nada, nada de nada”, reaccionó la exvedette, categórica y reveló que lo primero que hizo fue llamar a Claudia Villafañe, la mujer en aquel momento de Maradona. “Para mí la que importa acá, en mi vida y en lo personal, es la señora Claudia Villafañe”, aclaró. “¡Qué ridiculez!”, continuó Pradón sobre el intento de relacionarla con El Diez.

Alejandra Pradón es interpretada en la serie de Coppola por Adabel Guerrero Star+

En ese momento, Pradón explicó que hace dos años y medio, cuando firmó contrato para ceder su imagen con Disney, le comenzó a contar a Villafañe lo que se enteraba de la producción. “Yo le dije que estaba muy enojada. La adoro a Claudia. La respeto muchísimo. Hemos compartido con Guille, con las nenas”, recordó. Además cruzó a Coppola por decir que la serie está hecha en tono de comedia. “No, no. No pueden ensuciar así a la gente”, aclaró. “Me ensuciaron a mí. Yo fui la pareja de Guillermo, él vivió conmigo acá, en mi casa”, repasó. “¿Cómo voy a ser la amante de Diego? Ni un minuto estuve sola con él. Siempre estuve con Claudia, Giannina, Dalma y Guillermo”, remarcó.

Luego de desmentir un supuesto encuentro con Diego en un teatro, episodio que generó rumores en la prensa en aquel momento, Pradón explicó que dio el consentimiento para usar su imagen en la serie, pero no para mostrar lo que se mostró. “Yo no salgo con tipos casados”, aseveró. Además, explicó que Coppola no tuvo nada que ver con el guion. “Él me dijo ´yo no sabía que iba a pasar esto´”, aseguró. “Hablé con Adabel desde el primer día”, detalló sobre la actriz que la interpretó. “Ella me contó que el director le había dicho que yo había salido con Diego. En la vida estuve ni un minuto a solas con él, y jamás haría una cosa así. Le pasé millones de fotos íntimas con Guillermo, con Claudia, con las nenas. Éramos familia”, repasó.

Pradón negó categóricamente un romance con Maradona

Pradón explicó que no habló hasta ahora porque, además, firmó un acuerdo de confidencialidad y cobró por ceder su imagen. Luego, insistió con su postura sobre Coppola. “Guillermo se sorprendió igual que yo”, dijo, convencida. “Él nunca le dijo que abortara a una mujer, Yuyito está caliente también” , aseguró sobre otra de las escenas que levantó polvareda. Por último, se mostró molesta con la producción. “Lo engañaron a Guillermo, me engañaron a mí, engañaron a todos”, dijo convencida, aunque aclaró que no está en sus planes iniciar un juicio. “Guillermo dijo que es una comedia, entonces que la gente sepa que es una comedia”, cerró y aclaró que aún no habló con su expareja.

Otro romance que salió a la luz

Luego de hablar sobre la serie de Coppola, a Pradón le preguntaron si la habían llamado para la serie sobre la vida del expresidente Carlos Menem. “Ojalá que no me llamen”, reaccionó. “¿Vos saliste con Menem o no?”, quiso saber entonces Sebastián Pampito Perelló Aciar. “Sí”, respondió sin vueltas la exvedette. De inmediato, Tauro recordó cuando en un viaje a Mar del Plata Pradón le hizo escuchar una declaración de amor del riojano. “Teníamos un teléfono privado, oculto”, recordó.

