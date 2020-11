Alejandro Dolina: "Tengo problemas laborales, pero no me quejo"

Alejandro Dolina pasó por Fantino a la tarde y contó cómo atraviesa el encierro y la crisis en el contexto de la pandemia Fuente: Archivo - Crédito: La Nacion

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 10:17

Alejandro Dolina fue uno de los invitados de esta semana al programa de América Fantino a la tarde, espacio en el que protagonizó un mano a mano con el conductor del ciclo, Alejandro Fantino. Además de anunciar el show por streaming que dará este sábado, el conductor, músico y escritor habló de la cuarentena, del amor, la libertad y de su presente laboral.

La conversación alcanzó tintes filosóficos cuando Fantino expresó sus temores respecto a lo que significa ser auténticamente libre, en particular en el terreno amoroso. "Pienso que no hay alegoría que reafirme más la libertad que la de la caverna de Platón. No sé si prefería seguir atado y ver las sombras antes de que me saquen a ver lo atado que estoy. Cada vez que veo lo atado que estoy, lo paso peor", expresó el conductor.

Con la lucidez que lo caracteriza, Dolina expuso su contrapunto. "Hay gente que no quiere ver la verdad. Si uno fuera un cínico podría decir que el amor es estar diciéndole a la persona amada lo que permanentemente piensa. La libertad tiene esas paradojas", reflexionó primero el legendario conductor. Y amplió su teoría: "Si a una mente superior usted le informa cuál es el estado de todas las partículas del universo en un momento dado, el tipo estaría en condiciones de decir cómo fue todo el pasado del universo y cómo será el futuro. Pero eso es si está todo escrito, pero a lo mejor no está todo escrito. El azar es una prerrogativa de la naturaleza, y entonces puede pasar cualquier cosa. En cualquiera de los dos casos, ¿dónde entra la libertad, dónde decidimos? Hasta por ahí no más...", consideró el invitado.

En relación a cómo está viviendo su día a día en el contexto de la pandemia, Dolina comentó: "Me hice un proyecto de vida que es no contagiarme, bastante humilde si se mira, y entonces no estoy saliendo", reveló.

A continuación, se refirió a su situación laboral, que no difiere de la del resto de los artistas que se han visto impedidos de actuar durante estos meses por el cierre de los teatros. "Al lado de los inconvenientes que tienen otras personas, lo mío es menor. Desde ese privilegio, no me quejo, aguanto como cualquiera", señaló primero.

Sin embargo, aclaró que el actual contexto supuso algunos reveses para su economía. "Tengo problemas laborales, pero menores. Nosotros también hacemos teatro y estamos esperando ansiosos hacerlo de nuevo. Prácticamente la mitad o más de mis ingresos, buena parte de los ingresos que tenemos los que hacemos La venganza... son de las presentaciones. Hacemos giras por todo el país, por ahí nos va bien y ahora no las tenemos, pero si vos comparás eso con otro tipo que no puede trabajar o no tiene otra salida y lo agarró la pandemia... Por ahí no solamente hay que esperar una resolución y no solo habría que hablar con el intendente, sino que habría que hablar con el virus también", concluyó con su habitual sentido del humor.

Conforme a los criterios de Más información