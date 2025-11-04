Ari Paluch se va del streaming y Alejandro Dolina ganó un premio importante

Después de varios meses al aire en formato streaming, había debutado el 18 de mayo en el canal de streaming VodCast, el histórico ciclo de Ari Paluch El Exprimidor llegó a su fin. A través de las redes sociales del ciclo, el equipo publicó un mensaje de despedida que decía: “¡GRACIAS! Nos volveremos a encontrar. El Exprimidor cerró una nueva etapa con un equipo de oro. A los profesionales que sumaron su mirada, su experiencia periodística, su opinión y por supuesto a ustedes que nos acompañaron cada mañana y que nos permitieron hacer lo que amamos, ¡GRACIAS!*“.

Recordemos que Paluch había regresado en versión digital luego de su salida (tras polémico episodio) de la FM Rock & Pop 95.9 en marzo de este año donde conducía AriZona.

Tal como había contado el propio periodista, decidió continuar su clásico ciclo en plataformas online, apostando a YouTube, redes sociales y su página web, con la intención de adaptarse a los nuevos formatos de consumo.

Después del límite en las madrugadas de lunes en Splendid

Uno de los programas destacados que conforman la programación de la AM 990 Splendid es Después del límite, los lunes de 0 a 1, luego de las transmisiones de Fútbol de los grandes (sábados y domingos de 15 a 0 con Fabián Bimber y equipo). El programa está bajo la conducción del periodista y gestor cultural argentino Franco Bronzini donde combina, con la excusa de hablar de tenis, temas de de arte, política, moda, ciencia, tecnología y rock. Bronzini está acompañado de Andrés Burgo y Diego Gatti, y los programas se pueden escuchar on demand en la web de la radio de Alpha Media.

Alejandro Dolina y su premio

El reconocido conductor, escritor y músico Alejandro Dolina fue galardonado con el Premio Internacional Ondas de Radio 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la radiofonía mundial, otorgado por el Grupo Prisa a través de Radio Barcelona de la Cadena SER (España), cuya gala de entrega de premios se celebrará el 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Entrevista a Alejandro Dolina. Santiago Filipuzzi - LA NACION

En el momento de premiarlo, el jurado destacó la trayectoria de más de cuarenta años de Dolina en la radio argentina y su capacidad para crear un universo propio desde el humor, la reflexión y la narrativa. El creador de La venganza será terrible –que este año está celebrando los 40 años- fue elogiado también por su perseverancia y vigencia, al mantener durante más de tres décadas al aire su emblemático ciclo nocturno, un formato que combina conversación, música, filosofía y sátira.

El mítico programa debutó en 1993 y, a lo largo de los años, ha mantenido su vigencia; su influencia ha trascendido fronteras, siendo escuchado en diversos países de habla hispana. Actualmente, se emite de lunes a viernes a la medianoche por una de las AM del Grupo Octubre, la AM 750, consolidándose como un referente de la radio nocturna argentina, con una propuesta que atraviesa generaciones.