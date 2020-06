Alejandro Sanz despidió a Pau Donés: "Me cuesta contener las lágrimas"

El cantante español y se sentido mensaje por la muerte de Pau Donés Crédito: Prensa Alejandro Sanz

A hora de que trascendiera la triste noticia de la muerte de Pau Donés. Diferentes personalidades del espectáculo quisieron despedir al cantante de Jarabe de Palo , quien tras una larga lucha contra el cáncer perdió la vida esta madrugada a los 53 años. Entre los primeros que expresaron su pesar se encuentran los músicos Alejandro Sanz y Rozalén y el director y actor Santiago Segura.

"Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ellos. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad", escribió su compatriota Alejandro Sanz.

Por su parte, la banda, que entre otros hits se hizo conocida en la Argentina por temas como "Depende" o "La Flaca", compartió un comunicado de la familia en las redes sociales agradeciendo a los profesionales de la salud que lo cuidaron durante estos cinco años.