Alex Caniggia apuntó contra sus compañeros de MasterChef Celebrity

Una de las grandes sorpresas que brindó la segunda temporada de MasterChef Celebrity fue la incorporación de Alexander Caniggia, especialmente cuando el mediático comenzó a demostrar, gala tras gala, que tenía talento para la cocina.

De todas formas, a pesar de que parecía haber desarrollado un estilo menos abrasivo que en otras ocasiones como personaje televisivo, en la edición del miércoles del reality gastronómico sacó a relucir su faceta más competitiva cuando perdió una codiciada medalla. Lejos de achicarse ante las críticas por un acto de soberbia, hace unas horas Alex realizó un posteo en Instagram con el que redobló la apuesta y apuntó directamente contra todos sus compañeros.

“Soy para Dios la mejor creación, lindo y ganador, una buena combinación. No compitan conmigo, yo no tengo oposición; y no traten de imitarme, soy de limitada edición”, escribió en rima el joven, junto a una foto en su isla de cocina del programa. Su hermana, Charlotte, no tardó en brindarle su apoyo en las redes. “Bro[ther], te quiero mucho, la estás rompiendo y estoy súper orgullosa de vos ¡Vamos por todo!”, a lo que Alex respondió: “Vamos hasta la final, sis[ter]”.

El conflicto de las medallas que enojó a Del Moro

MasterChef Celebrity: la soberbia de Alex Caniggia molestó a Santiago del Moro - Fuente: Telefe

Alex se mostró confrontativo el miércoles de beneficios cuando su plato y el del actor Daniel Aráoz competían por la medalla dorada y plateada a las mejores elaboraciones de la noche, vinculadas al menú de avión. Luego de que el jurado conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui deliberara brevemente, finalmente se anunció que Aráoz era el ganador de la medalla dorada y Caniggia, de la plateada. La decisión no le cayó nada bien al joven, quien volvió a su isla visiblemente molesto, lo cual derivó en un indisimulable enojo de Santiago Del Moro, quien percibió ese gesto de desdén ante el triunfo de su compañero.

Alexander Caniggia despotricó contra sus compañeros Instagram @alexcaniggia

“¿Qué pasó Alex? ¿No te gustó? Si querés la de oro, hermano, la próxima semana vas a tener que esforzarte un poco más y puede ser tuya”, le dijo el conductor. “La segunda metétela en el c… Yo la segunda no la quiero ¿No viste cómo quedé? Recaliente”, lanzó, sin filtro. En ese momento, Sol Pérez calmó las aguas con un divertido y acertado aporte, esbozado entre risas: “Nosotros estamos para los peores platos y él se queja de una medalla plateada. Yo no lo puedo creer”, remarcó la participante.

Por lo pronto, Caniggia no formará parte este domingo de la gala de eliminación por su buena performance durante la semana, pero su posteo de hoy demuestra que a partir de ahora seguirá mostrando su costado más competitivo. Veremos cuánto lo ayuda a largo plazo.

