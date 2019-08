Alexander Caniggia y su mensaje de apoyo a su madre, Mariana Nannis Crédito: Instagram

26 de agosto de 2019 • 08:58

Mariana Nannis estuvo anoche en el programa de Susana Giménez e hizo públicos muchos detalles de su vida privada con su aún marido, Claudio Paul Caniggia. Tras realizar fuertes acusaciones de violencia contra el exfutbolista, su hijo Alexander Caniggia le envió un mensaje de apoyo desde las redes sociales.

"Mi padre es (...) una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", escribió Alexander desde su cuenta de Twitter.

El joven, que protagoniza un exitoso reality junto a su hermana Charlotte en MTV, hace un tiempo que está distanciado de Claudio Paul, según contó Nannis. "No quiere hablar más con él" afirmó, al tiempo que aseguró que quienes aún mantienen contacto son los hermanos del joven, Charlotte y Kevin Axel.

Nannis, entre varias cosas, detalló que el exjugador la maltrataba, que ella siempre debía alejarlo de las drogas y que una vez él la empujó y le hizo perder un embarazo de dos meses y medio.

Según Nannis, Alexander está enojado con su padre por las actitudes que ha tomado para con ella. "No estoy divorciada, Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Vine acá para salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción. Una vez más lo vine a salvar: ya lo salvé muchas veces en mi vida (...) Hay mucha gente mala a su alrededor que se aprovechan de él y de su problema de adicción", remarcó.

Horas antes del ciclo de Susana, Claudio Paul Caniggia escribió desde su cuenta de Twitter: "Una pericia psiquiátrica de Mariana urgente, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer, creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años".

Estos entredichos entre Nannis y Caniggia surgen luego de que se difundiera públicamente que vivían una grave crisis de pareja, en julio pasado.