Claudio Caniggia pidió una "pericia psiquiátrica urgente" para Mariana Nannis

26 de agosto de 2019 • 01:43

La situación se muestra cada vez más tensa entre Claudio Paul Caniggia y su esposa, Mariana Nannis. Las acusaciones cruzadas se suceden en todos los canales y a todas horas: en la noche del domingo, la mujer relató en el living de Susana Giménez los diversos maltratos físicos y verbales a los que la habría sometido su pareja. En la vereda opuesta, el jugador de fútbol recurrió a sus redes personales para publicar un mensaje contundente.

"Una pericia psiquiátrica de Mariana URGENTE, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer, creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años", escribió Caniggia.

El texto fue difundido en su cuenta de Twitter antes de que Nannis hablara en el programa de Susana. Una vez que Nannis tomó conocimiento del mensaje desestimó las palabras del jugador y aseguró: "Él no escribe así, eso se lo hizo alguien".