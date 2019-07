Caniggia-Nannis en pie de guerra: la palabra de Burlando

Según el abogado, la pareja lleva un año y dos meses separada Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Revista Caras

La escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue dando que hablar. Fernando Burlando , abogado del exfutbolista, estuvo en Pamela a la tarde (América) y contó cuáles fueron las directivas de Caniggia a partir de los dichos de Mariana Nannis, que sugirió que necesita ser internado porque es adicto a las drogas.

Según Burlando, hace un año y dos meses que Claudio Paul y Mariana no tienen contacto. El, que vive en un departamento del Faena, en Puerto Madero, está actualmente en Brasil, lo que hace sospechar que podría estar acompañado de su supuesta novia, la modelo y periodista de moda Sofía Bonelli, quien ayer habló con Carlos Monti desde playas brasileñas. Sin embargo, Burlando no dio detalles al respecto y sólo dijo que Caniggia viaja mucho por trabajo. "Creo que está solo desde hace tiempo. Me consta porque hemos compartido situaciones y lo he visto con amigos", aclaró.

También dijo que Caniggia aún no lo instruyó sobre el divorcio. "Jurídicamente están casados pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me de directivas. Por ahora está indignado con Nannis por las acusaciones de adicciones. El enojo de Claudio es más que lógico porque lo dejaron en una situación poco clara, en relación a adicciones. Si hay algo que conocemos quienes lo vemos a diario es el homenaje que le hace a la salud y al cuidado de su físico. Lo enojó que le dijeran adicto. Y me llamó desde Brasil varias veces ayer. Claudio me dio la orden de aclarar esta situación, en cuanto a sus costumbres. Hace un año y ocho meses que no tiene contacto con Mariana y no puede hablar de lo que hace o deja de hacer, sobre todo a tantos kilómetros de distancia. Además, ni siquiera el aspecto de Claudio condice con lo que dijeron; parece un tipo mucho más joven. Lo cruzo a diario en el gimnasio", insistía Burlando.

Está claro que el enojo de Caniggia está, además, relacionado con su trabajo. "El representa a deportistas y da charlas por el mundo referentes al deporte. Está indignado. Acá no se trata de los millones que puedan estar en juego si hubiera un divorcio, sino de un amor que ya no existe".

Finalmente, el abogado aclaró que Mariana no está viviendo en la mansión de Marbella que el matrimonio alquilaba y por la cual tienen una deuda millonaria. "Hace un año y medio que está deshabitada. Cuando hablamos, Claudio me dio una versión totalmente diferente a la del dueño de la mansión. Y el tema está con profesionales en Marbella. Yo no sé nada".

En Pamela a la tarde también le preguntaron por otro de sus representados, Juan Darthés. Romina Gaetani dio una nota en la que contó que ella había hablado con el actor cuando trabajaron juntos en Simona, y que habían aclarado muchos puntos. También dijo Gaetani que iba a seguir acompañando a las mujeres que denuncian hechos de acoso y abuso. El abogado le respondió: "No está claro de qué habló Romina con Juan. Sería bueno que lo aclare, que diga qué pasó, qué sintió. Porque decir que alguien es un psicópata es muy genérico. Se puede decir como un insulto pero no como una realidad. Por lo que me dijo Juan, vivió una experiencia totalmente diferente a lo que todos suponemos, a partir de los dichos de Gaetani".