Alfombra roja y paseo en familia. Tras su separación de Harry Styles, Olivia Wilde reapareció públicamente

Desde un principio su romance dio que hablar. La diferencia de edad entre ellos (él tiene 28 y ella 38), una supuesta infidelidad de ella a su entonces marido y los conflictos que este inesperado amor trajo en el set de No te preocupes, cariño los llevaron a protagonizar los principales titulares de la prensa del corazón. En las últimas horas, los rumores de ruptura entre Olivia Wilde y Harry Styles volvieron a poner a esta dupla en el centro de la escena. Mientras el exOne Direction cumple con su agenda de shows en el marco de su gira Love on tour, la actriz y directora se mostró muy sonriente en la alfombra roja de Governor Awards 2022 en Los Ángeles.

Sola y muy segura de sí misma, Wilde eligió este megaevento para reaparecer públicamente. Enfundada en un atractivo vestido de tul blanco que combinó con una capa negra bordada por encima y guantes al tono, la directora captó la atención de los flashes y se mostró muy profesional durante toda la premiación.

Olivia Wilde en la alfombra de los 13th Governors Awards en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles Jon Kopaloff - Getty Images North America

La actriz se mostró muy simpática con los flashes Emma McIntyre - WireImage

Actitud que se repitió horas después cuando la cineasta fue fotografiada en la calle haciendo compras y paseando junto a sus hijos Otis y Daisy, fruto de su matrimonio con Jason Sudeikis. Jeans, zapatillas y gorrita de béisbol fue el look elegido para visitar los estudios KR durante el fin de semana y luego, pasar por Farmer’s Market con una amiga. Y si su intención era pasar desapercibida, no lo logró.

Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Solterísima, Olivia Wilde fue vista en los estudios KR con sus hijos antes de pasar por Farmer's Market con una amiga Backgrid/The Grosby Group

Durante todo el paseo, la directora no solo se mostró animada sino muy sonriente con los fotógrafos presentes aunque no emitió ni una palabra respecto de su distanciamiento con el cantante de “Adore You”, con el que habría terminado en buenos términos. “No hay mala sangre entre ellos. Harry no dejó a Olivia, o viceversa. Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que claramente tienen un vínculo especial”, aseguró una fuente cercana a la expareja a Page Six.

Con gorra de béisbol verde y anteojos, Wilde intentó ocultarse de los paparazzi mientras paseaba con una amiga aunque no lo logró Backgrid/The Grosby Group

Un romance polémico de principio a fin

Desde sus inicios, el amor entre Wilde y Styles estuvo en la mira. Según dicen, la pareja se habría conocido en el set de la película No te preocupes, cariño cuando la directora todavía seguía casada con el actor Jason Sudeikis, el padre de sus hijos con quien estuvo casi diez años. A este comienzo polémico, se sumó el enfrentamiento entre la cineasta y la actriz Florence Pugh, quien en reiteradas ocasiones manifestó que tuvo que hacerse cargo de las tareas de Wilde, ya que esta solía ausentarse varias horas con su nuevo novio.

La ahora expareja después de que Harry completara 15 noches consecutivas de su gira en el Madison Square Garden TIDNY-576

Y si bien parecía que el amor era más fuerte, tras dos años de relación la pareja decidió tomarse un tiempo. ¿Los motivos? Según informó People, ambos tienen otras prioridades en este momento: mientras que Harry está muy centrado en su gira, Olivia se encuentra muy enfocada en sus hijos.

A pesar de que se trata de una decisión difícil, la pareja habría llegado a un acuerdo; lo que reafirma que la separación fue de forma amistosa. Eso sí, según People, la presión a la que están expuestos podría estar jugándoles una mala pasada haciéndole las cosas más complicadas.

Ante una separación casi confirmada, las especulaciones sobre cuándo habría sucedido se pusieron en marcha. Las últimas imágenes juntos datan de fines de octubre cuando se la descubrió a Wilde -camuflada entre los fans de Harry- en uno de los conciertos que el artista dio en Los Ángeles. Shows a los que en más de una oportunidad la actriz acudió junto a sus hijos.

Respecto de la última imagen de ellos juntos, hay que remontarse hacia fines de septiembre cuando ambos fueron fotografiados besándose en una calle de Nueva York. ¿Habrá una segunda oportunidad para esta pareja o sus caminos ya no se volverán a cruzar?

Tiempo atrás... Harry Styles y Olivia Wilde se besan en una cita nocturna en la ciudad de Nueva York TIDNY-576

