Después de años complicados, Olivia Wilde parece haber encausado su vida sentimental. La actriz y directora fue vista junto a su nuevo novio, el director del estudio XTR, Bryn Mooser, de 44 años. La flamante pareja fue fotografiada coqueteando y a puras sonrisas mientras esteraban que el valet parking del estudio les acerque el auto.

Wilde y Mooser no solo se unieron sentimentalmente: también son responsables del último documental dirigido por la actriz, sobre uno de los locales de música más emblemáticos de los años 70. Además, ella fue coproductora ejecutiva del cortometraje de Mooser The Rider And The Storm, de 2013.

Olivia Wilde junto a su nuevo novio, Bryn Mooser Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Mooser es cineasta y emprendedor. En 2012 fundó RYOT, una compañía especializada en cine documental, realidad virtual y aumentada. A lo largo de su carrera produjo más de 200 películas que le valieron varios premios Emmy, dos nominaciones al Oscar, un Peabody y un León de Cannes. En 2019, lanzó XTR, su nuevo estudio también especializado en cine y productos para televisión de no ficción.

Pero más allá de su capacidad para hacer negocios, Mooser también invierte su tiempo a labores humanitarias: pasó tres años en el Cuerpo de Paz en África Occidental y fue director nacional de Artistas por la Paz y la Justicia en Haití. Allí, ayudó a construir el centro contra el cólera más grande del país y una escuela secundaria en Puerto Príncipe que hoy brinda educación formal a casi 3 mil niños y adolescentes.

Los amores de Olivia

Con solo 19 años, la actriz pasó por primera vez por el altar junto al príncipe Tao Ruspoli, un fotógrafo, guitarrista y miembro de una de las dinastías más poderosas de Italia, la de los príncipes de Poggio Suasa y de Ceveteri.

El hombre de sangre azul nació en Tailandia y creció en Roma, Los Angeles y California. Sus padres son el noveno príncipe de Cerveteri, Alessandro Ruspoli, y la actriz austríaca Debra Berger. En 1998 consiguió su licenciatura en filosofía en la Universalidad de California.

Ruspoli y Wilde se casaron el 7 de junio de 2003 en Washington, Virginia. El 8 de febrero de 2011, anunciaron su separación. Fue la actriz quien solicitó el divorcio en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles citando “diferencias irreconciliables”. Ninguno de los dos pidió manutención conyugal y llegaron rápidamente a un acuerdo sobre la división de bienes.

Olivia Wilde y su primer marido, el príncipe Tao Ruspoli Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

El mismo año en el que se divorció de su primer marido, Wilde comenzó a salir con el actor Jason Sudeikis, con quien se comprometió en enero de 2013. Meses después, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, Otis Alexander.

En abril de 2016 Wilde anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba embarazada nuevamente. Daisy Josephine, la segunda hija de la pareja, nació en octubre de ese año.

Cuando todo parecía funcionar a la perfección y se habían convertido en una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, Wilde y Sudeikis sorprendieron a todos al anunciar, en noviembre de 2020 que estaban separados desde principio de año. En aquel momento, aseguraron que mantenían una relación “amistosa”, por el bien de sus hijos.

Tras la noticia de la separación, la actriz hizo una emotiva publicación en sus redes sociales, en donde demostró que la prioridad para ella en este momento de su vida son sus hijos.

Jason Sudeikis y Olivia Wilde Astrid Stawiarz - Getty Images North America

Con una dulce imagen de Otis y Daisy, ambos con barbijo y en un espacio abierto, Wilde llamó a sus hijos “mi todo”. También publicó una selfie de sí misma posando con un caballo, que compartió junto con un emoji de corazón.

Desorientado

Tiempo después, en diálogo con la revista GQ, el actor aseguró que todavía estaba “intentando saber qué pasó” para que se haya llegado a esa decisión, dejando entrever que la ruptura no fue de mutuo acuerdo. “Voy a entender mejor por qué [nos separamos] en un año, un poco mejor en dos y mucho mejor en cinco”, disparó con sinceridad. De acuerdo con Sudeikis, todavía se sentía descolocado respecto a cómo su relación “pasó de ser un libro de mi vida, a un capítulo, luego a un párrafo, a una palabra, y ahora a un garabato”, añadió.

Pero un momento verdaderamente incómodo se vivió durante la Comic Con de 2022, cuando Wilde fue sorprendida en el escenario por una persona que le alcanzó una notificación legal a nombre de su Sudeikis. El hecho ocurrió justo antes de que se mostraran las primeras imágenes de Don’t Worry Darling, el thriller psicológico dirigido y protagonizado por Wilde.

Un hombre de traje le alcanzó un sobre que decía “Personal y confidencial”. Algo confundida, Olivia lo abrió y luego de ver su contenido, solo dijo: “¿Esto es un guion? Perfecto, entiendo”. Ningún espectador comprendía qué estaba pasando. Sin perder la compostura, Wilde continuó su presentación. Inmediatamente, comenzaron todo tipo de especulaciones en los medios y las redes sociales sobre el contenido del misterioso sobre. Poco tiempo después, finalmente se reveló qué había pasado. Lo que Wilde recibió en el escenario fue una serie de documentos legales enviados por los abogados de su ex, Jason Sudeikis, referidos a la custodia de sus dos hijos.

Para ese entonces, Wilde había comenzado un romance con uno de los protagonistas de su último film, Harry Styles. Si bien ya llevaban un tiempo juntos, la pareja prefirió mantener este affaire en secreto debido a la reciente ruptura de Wilde y Sudeikis.

Olivia Wilde y Harry Styles disfrutando de un paseo en yate en Monte Argentario, al sur de la Toscana Grosby Group - Lagencia Press

Por eso, recién blanquearon su relación en enero de 2021, cuando fueron vistos tomados de la mano en un casamiento en California . El romance tuvo todos condimentos para convertirse en la comidilla de ciertos medios y de las redes: el contexto en el que se desarrolló, la mala relación de la directora con la protagonista de su film, Florence Pugh y un condimento muy especial, que los dos eran estrellas.

Si bien parecía que el amor era más fuerte, tras dos años de relación la pareja decidió tomarse un tiempo. ¿Los motivos? Según informó People, ambos tenían prioridades distintas: mientras que Harry estaba muy centrado en su gira, Olivia se encuentra muy enfocada en sus hijos.

