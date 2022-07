Alicia Vikander atravesó un doloroso momento antes de tener a su primer hijo junto a Michael Fassbender

Lograr la fama tan ansiada no siempre es algo bueno para los artistas. La presión del ojo público, la persecución de los fotógrafos, las expectativas de todos y lo que conlleva alcanzar un lugar de privilegio puede ser un arma de doble filo. En una reciente entrevista, Alicia Vikander reconoció que en su momento de “mayor gloria” no todo era color de rosa y habló, a corazón abierto, de lo que atravesó cuando finalmente logró estar en la cima.

“Cuando, a ojos de los demás, estaba en la cima de la fama, era cuando más triste estaba”, confesó durante una entrevista con The Times of London. “ Me decía a mí misma: ‘Asumilo, es increíble’, pero no sabía qué hacer. Hacía todos estos vuelos en primera clase, dormía en habitaciones de hoteles cinco estrellas, pero siempre estaba sola. Estaba sola ”, dijo recordando lo vivido entre 2012 y 2016, época en donde saltó al estrellato, ganó un premio Oscar y se convirtió en una de las actrices más prestigiosas de la industria.

En la charla, Vikander también habló de su experiencia personal a raíz de un aborto espontáneo que sufrió, un tema que también fue abordado en el melodrama The Light Between Oceans, el cual protagonizó junto a su esposo, Michael Fassbender. “Ahora tenemos un hijo, pero nos llevó tiempo”, reconoció. Los actores se conocieron en una fiesta en el Festival de Cine de Toronto y comenzaron su relación sentimental durante el rodaje del drama La luz entre los océanos, en 2014. En 2017 se casaron y comenzaron su vida como familia.

La luz entre los océanos tiene “otro significado ahora”, continuó Vikander. “ El aborto espontáneo fue tan extremo y doloroso de pasar que me hizo recordar a la realización de esa película ”, explicó. Ahora los actores son padres de un niño de un año y medio, cuyo nombre no se hizo público, y viven tranquilos junto a él en Lisboa, Portugal, donde mantienen una vida discreta y alejada de los focos y paparazzi siempre presentes en las colinas de Hollywood.

Alicia Vikander y Michael Fassbender con su hijo en Ibiza. G3/The Grosby Group

Vikander, que rodó en París la serie de HBO Irma Vep tan solo tres meses después de darle la bienvenida a su bebé, también habló de los retos que supone ensamblar una ajetreada carrera como actriz con la maternidad. “Nos vamos turnando para hacer trabajos. Uno se queda en casa mientras el otro trabaja”, explicó sobre la dinámica que encontraron con su esposo. También dijo que Fassbender llevó a su bebé al set de Irma Vep todos los días para que ella “pudiera ver su cara”.

La actriz sueca que tiene 33 años, ganó reconocimiento a nivel internacional con la película de Nikolaj Arcel A Royal Affair, la cual estuvo nominada al Oscar en 2012. Tras este primer desembarco en Hollywood se terminó de consagrar como una estrella mundial gracias a sus sorprendentes interpretaciones en el thriller de ciencia ficción Ex Machina y en el largometraje La chica danesa, con el cual ganó el premio Oscar a mejor actriz de reparto en 2016.

Alicia Vikander como Tomb Raider

Vikander, hija de una actriz teatral que la crio entre las tablas, soñó desde muy chica con dedicarse al arte dramático e hizo su primer papel a los siete años. Después de debutar en una obra musical siendo tan solo una niña, pasó a la escuela nacional de ballet, a los rigurosos estudios para volverse una bailarina clásica que la prepararon, dice ella, para lo que vendría después. En la adolescencia las cosas no fueron fáciles para ella, pero cuando estaba a punto de abandonar su vocación e ingresar a la facultad a estudiar otra carrera, la varita mágica la tocó: consiguió su primer papel en el film futurista Pure, de Lisa Langseth. Aquel fue tan solo el comienzo de una carrera ascendente: fue Kitty, la ingenua adolescente de Anna Karenina; Anke Domscheit en El quinto poder; Vera Brittain en Testamento de Juventud; Tasha en Son of a Gun y Alice en El séptimo hijo.

Una vez consagrada a nivel mundial, Vikander se transformó rápidamente en un ícono de la moda, representante de Louis Vuitton y codiciada figurita difícil para los fotógrafos que desesperan por retratarla. “De repente estás en una habitación con gente a la que admirás hace años... Judy Dench por ejemplo... y te preguntás si sos lo suficientemente buena, si tenés lo que hace falta para estar ahí. Te carga de ansiedad y el solitario sentimiento de que esta podría ser tu única oportunidad”, confesaba hace un tiempo, cuando recién comenzaba a experimentar la fama.