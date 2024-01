escuchar

¿Qué sienten los actores cuando se besan? ¿Cómo logran que esos besos sean realistas? ¿Se besan de verdad? Desde que el romanticismo llegó a la gran pantalla, los besos son motivo de discusión. Y mientras muchos actores explican que se trata de una puesta en escena, que no hay sentimientos involucrados cuando el director grita acción o que responde a la gran capacidad interpretativa de cada actor, son muchas las historias que indican lo contrario. Desde Johnny Depp y Winona Ryder hasta Alicia Vikander y Michael Fassbender, aquí una lista de coprotagonistas famosos cuyos besos frente a la cámara terminaron en un apasionado romance.

Michael Fassbender “dejó todo” por Alicia Vikander

Michael Fassbender y Alicia Vikander en La luz entre los océanos, la película que los unió, ¿para siempre? Archivo

Michael Fassbender venía con un historial de besos apasionados con sus coestrellas cuando se cruzó en el set con la bella y talentosa Alicia Vikander. Incluso, algunas de esas historias del actor alemán terminaron en romance. Así, en su lista de conquistador figuraban los nombres de Nicole Beharie y Zoe Kravitz . Pero cuando apareció la sueca todo cambió.

Fassbender y Vikander coincidieron en el drama de 2016 La luz entre océanos. Él quedó tan enamorado de su compañera que sus citas con otras mujeres se detuvieron de inmediato. Ella venía de ganar reconocimiento por su trabajo en Ex Machina y por su gran interpretación en La chica danesa, papel que le valió un Oscar a la mejor actriz de reparto ese mismo año. Fassbender, por su lado, también pasaba por un buen momento: había sido nominado a los mismos premios por su papel protagónico en Steve Jobs.

Desde esa película, la pareja nunca más se separó. Pese a que intentan mantener su relación en secreto, en 2017 trascendieron algunas imágenes de su boda, que celebraron en Ibiza. En 2021, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos y actualmente esperan al segundo.

Bradley Cooper y Zoe Saldaña: del matrimonio de ficción al noviazgo real

Bradley Cooper y Zoe Zaldaña en Palabras robadas, el film en el que nació el amor Archivo

Después de protagonizar films que resultaron éxitos de taquilla, como Avatar y Colombiana, Zoe Saldaña tuvo la intención de seguir en el camino de las películas de acción. Sin embargo, a sus manos llegó el libro de Palabras robadas, con el papel de Dora Jansen con su nombre. Pese a que su deseo era “disparar armas”, como le reveló a The Hollywood Reporter en 2012, su coestrella, Bradley Cooper, la ayudó a conectarse con su personaje.

Cooper le puso el cuerpo en el film a un escritor que roba el trabajo de otro para hacerse famoso. Saldaña, en su personaje de esposa, lo apoya en sus vaivenes emocionales. Entre escena y escena, beso y beso, la química entre ellos se hizo evidente. Cooper y Saldaña estuvieron juntos durante un año, después de que ella se separara de su prometido, Keith Britton.

Pese a los intentos por mantenerse unidos, la pareja se rompió. Saldana finalmente se casó con el artista italiano Marco Perego, en 2013, con quien tiene tres hijos: Zen, Cy y Bowie. Cooper, en cambio, unió su destino al de la supermodelo Irina Shayk y le dio la bienvenida a su hija Lea De Seine, en 2017. La pareja se separó en 2019.

Johnny Depp, Winona Ryder y el romance de las jóvenes estrellas

Winona Ryder y Johnny Depp en Los Angeles durante su romance, en la década del 90 Barry King - WireImage via Getty Images

Johnny Depp y Winona Ryder fueron, quizá, una de las parejas más celebradas por el público en la década del 90. Él era un rompecorazones adolescente, con la fama que le había dado su papel de recio en Comando especial. Ella, en cambio, era la reina de los papeles alternativos. Sus caminos se cruzaron en el estreno del film Bolas de fuego, donde la actriz tenía el papel de la novia de 13 años de Jerry Lee Lewis. Depp miró fijo a la estrella adolescente y Ryder quedó impresionada.

Un año después, en 1990, las precoces estrellas se encontraron en El joven manos de tijera, donde se besaron en pantalla. Luego de cinco meses de relación, se comprometieron. Depp incluso se hizo un tatuaje que decía “Winona Forever”. Pese a que parecía que juntos iban a ser eternos, se separaron luego de cuatro años de amor, aunque siempre mantuvieron intacto el afecto mutuo.

Johnny Depp y Winona Ryder comenzaron a salir tras el rodaje de la película El joven manos de tijera, en 1990

Después de la separación, Depp cambió su famoso tatuaje por el de “Wino Forever”. Hace poco tiempo, Ryder testificó a favor de Depp durante su juicio por presunto abuso contra su exesposa, Amber Heard. En el estrado de los testigos, Ryder afirmó: “Real y honestamente sólo lo conozco como un hombre realmente bueno: un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente afectuoso que fue muy protector conmigo y con las personas que ama, y me sentí muy, muy a salvo con él”.

Alexis Bledel y sus compañeros Vincent Kartheiser y Milo Ventimiglia

De los tres romances que Alexis Bledel experimentó como Rory Gilmore en la exitosa serie Gilmore Girls, el que vivió con Jess, el personaje de Milo Ventimiglia, fue el que más adeptos tuvo. Quizá, porque la chispa que había en la ficción también se había prendido en la realidad. Según la revista US Weekly, la relación comenzó en 2002, justo cuando Ventimiglia se unió al elenco del ciclo. La pareja se separó en 2006, poco después de que el actor dejara el programa.

Alexis Bledel se casó con Vincent Kartheiser, con quien protagonizó escenas de besos en la serie Mad Men Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Unos años más tarde, Bledel volvió a caer en la misma trampa: se enamoró en la vida real de su compañero de pantalla . Según People, conoció a Vincent Kartheiser en 2012, cuando obtuvo una participación especial en Mad Men junto a él. Su personaje, Beth Dawes, mantenía una relación extramatrimonial con Pete Campbell, el logrado personaje de Kartheiser. La pareja selló su amor en el altar en 2014, tuvieron un hijo en 2015 y se divorciaron en 2022.

Keri Russell y Matthew Rhys

Keri Russell y Matthew Rhys, los protagonistas de la serie The Americans, se enamoraron durante la ficción FX

Mucho antes de interpretar a una pareja de espías soviéticos en The Americans, Keri Russell y Matthew Rhys tuvieron un encuentro que preanunció la historia de amor: se cruzaron en una fiesta de kickball donde, como confesó en Watch What Happens Live with Andy Cohen, “muy borracho” le pidió su número de teléfono. Tiempo después, el trabajo los volvió a juntar para no separarse más: en 2012 se convirtieron en el dúo estrella de la serie de FX. Entre escenas de acción y acercamientos románticos, el amor terminó de hacer lo suyo y en 2014 oficializaron su relación.

Antes de blanquear el romance, Russell se separó de Shane Deary, con quien tuvo dos hijos. Con Rhys, la actriz le dio la bienvenida a Sam, su tercer heredero y el primero de Rhys. Pese a haberse enamorado ante los ojos de millones de espectadores, la pareja mantiene su relación en un muy bajo perfil.