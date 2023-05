Cannes 2023: de la desagradable revelación de Jude Law a las ojotas de Jennifer Lawrence sobre la alfombra roja

escuchar

Desde que arrancó, la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes 2023 se ha transformado en una pasarela de moda. Las celebrities que desfilan por él marcan tendencia con sus looks, convirtiendo a este evento cultural en uno de los más glamorosos de Europa.

En el día de ayer, fue el turno del estreno de Firebrand, la última película del director Karim Aïnouz protagonizada por Alicia Vikander -quien interpreta a la reina consorte británica Catalina Parr- y Jude Law, quien se pone en la piel de su marido, el rey Enrique VIII, en este drama de época que narrará sus últimos días en el trono. La película -que tiene lugar en la sangrienta Inglaterra de los Tudor- es una adaptación de la novela de 2013 Queen’s Gambit y fue ovacionada de pie durante ocho minutos luego de la proyección. Además del elenco, Gigi Hadid, Carla Bruni, Michelle Yeoh e Irina Shayk fueron algunos de los invitados que disfrutaron de esta gala y arrasaron ante el lente de los fotógrafos.

Jude Law y Alicia Vikander posando en uno de los eventos en el marco de la presentación de su nuevo film Firebrand en la edición 2023 del Festival de Cine de Cannes. Mientras él combinó una chomba azul con un pantalón de vestir blanco, ella eligió un vestido azul petróleo súper elegante PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Los protagonistas del film junto al director brasilero Karim Ainouz PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Firebrand es una historia de terror psicológico -ambientada en la sangrienta corte Tudor del infame rey Enrique VIII de Inglaterra (Jude Law)- contada desde el punto de vista de la reina Catalina Parr (Alicia Vikander), la sexta y última esposa de Enrique y la única que evitó el destierro o la muerte LOIC VENANCE - AFP

Con un nuevo look, Jude Law llegó a la rueda de prensa con gafas de sol y se mostró muy simpático ante los flashes. En plena conferencia, el actor reveló cómo hizo para componer este papel y contó un dato insólito: usó un perfume de “sangre, materia fecal y sudor”, para interpretar a Enrique VIII PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

En medio de la conferencia de prensa de este film, Jude Law contó cómo fue componer a este personaje de histórico y reveló un dato espeluznante. Para recrear mejor su personaje, usó una fragancia compuesta por una mezcla de olores de “sangre, materia fecal y sudor”. “ Leí varios relatos interesantes que señalan que podías oler a Henry a tres habitaciones de distancia. Su pierna se estaba pudriendo tanto. Lo escondió con aceite de rosa. Pensé que tendría un gran impacto si olía fatal ”, dijo el intérprete ante un auditorio asombrado.

Para ello, recurrió a un especialista en perfumes y creó esta mezcla para capturar el olor del rey, quien sufrió de tobillos hinchados y úlceras en las piernas en sus últimos años. “ Ella hace aromas maravillosos, y también hace olores horribles. De alguna manera se le ocurrió esta extraordinaria variedad de sangre, materia fecal y sudor ”, lanzó entre risas. “Cuando Jude entró al set fue simplemente horrible”, confirmó el director de la película, Karim Aïnouz, dando cuenta que el brebaje apestoso impregnó toda la producción.

Mucha complicidad y risas entre Alicia Vikander y Jude Law, los protagonistas de esta historia que muy pronto llegará a los cines LOIC VENANCE - AFP

Por la noche, los protagonistas asistieron a la gran proyección del film; muy elegantes, los actores se halagaron mutuamente durante su paso por la alfombra roja VALERY HACHE - AFP

Para esta gran gala, Alicia Vikander deslumbró con un diseño de Louis Vuitton en color melocotón con pedrería y bordados en plateado CHRISTOPHE SIMON - AFP

La actriz casi no lució joyas y eligió un peinado y un make up muy sutil para que su vestido sea el gran protagonista de la noche CHRISTOPHE SIMON - AFP

Por su parte, Jude Law derrocho elegancia en un clásico smoking con moño PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Jude Law, Alicia Vikander y el director Karim Ainouz antes de entrar a la proyección, posando ante toda la prensa presente en el legar CHRISTOPHE SIMON - AFP

Alicia Vikander junto a su marido, Michael Fassbender. El actor reapareció después de tres años de ausencia en el medio; del cual se alejó en plena pandemia para probar suerte en otro rubro: correr en las 24 horas de Le Mans Vianney Le Caer - Invision

Mientras ella cautiva a todos los flashes, él intenta retirarse del ojo público lo más pronto posible PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Gigi Hadid fue una de las invitadas al preestreno de Firebrand; la modelo eligió un vestido strapless en tonos nude de Zac Posen PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Hadid acompañó este glamoroso diseño con joyas de plata y un make up en tonos tierra PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Carla Bruni le puso color a la noche con un modelo en azul eléctrico de manga asimétrica de Yves Saint Laurent LOIC VENANCE - AFP

La modelo rusa Irina Shayk se llevó todas las miradas con un sensual conjunto de crop top y una falda de tiro bajo con detalles en rojo, creación de Giorgio Armani, que acompañó con joyas de Messika CHRISTOPHE SIMON - AFP

Michelle Yeoh fue otra de las que apostó por el color en esta noche de estreno: la actriz sorprendió con un vestido escote corazón en verde esmeralda de Balenciaga. Su suntuosa capa al tono y unos guantes en negro sumaron sofisticación a su look LOIC VENANCE - AFP

Más estrenos, más celebrities

Además del preestreno de Firebrand, este fin de semana otros films tuvieron su presentación como Little Girl Blue, Bread and Roses y Killers of the Flower Moon. Marion Cotillard, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio fueron parte de estas proyecciones y también deslumbraron en la alfombra roja.

Marion Cotillard y la directora francesa Mona Achache, minutos antes de la proyección del film Little Girl Blue; la actriz rompió con los looks más tradicionales enfundada en un blazer que utilizó a modo de vestido de Chanel LOIC VENANCE - AFP

Mensaje político: Jennifer Lawrence se sumó al manifiesto feminista que abrazaron muchas colegas suyas en Cannes y decidió no llevar tacos altos, sino unas cómodas ojotas durante su paso por la red carpet Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Leonardo DiCaprio dijo presente en la premiere del film Killers of the Flower Moon, su nuevo film junto a Lily Gladstone. El galán vistió de traje pero sin corbata, volviendo su atuendo más canchero e informal PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP