Amalia Granata sobre el hijo de Alberto Fernández: "Quiere ponerse las plumas"

La diputada le respondió a Estanislao Fernández luego de un cruce en Twitter

Tras el triunfo en las PASO de la fórmula Fernández-Fernández, Amalia Granata publicó un tuit en el que bromeaba con la salud de Florencia Kirchner, quien sigue un tratamiento en Cuba por un Linfedema.

Como respuesta, obtuvo la crítica de varios usuarios de las redes sociales, entre ellos, el hijo de Alberto Fernández, Estanislao. La diputada electa por Santa Fe, entonces, le contestó que él quiere ser vedette, en alusión a que es Drag Queen y Cosplayer.

La saga comenzó con un meme que Granata compartió en Twitter. "Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor", rezaba la frase. A lo que Estanislao Fernández le respondió: "Haciendo chistes sobre la salud de una persona siendo diputada. MUY DE 4TA".

"Entiendo que él quiera ser vedette, pero esa etapa yo ya la pasé y hoy soy diputada. No me puedo poner a hacer un mano a mano con alguien que quiere ser vedette, ponerse las plumas y protagonizar Vedettísima. No le puedo responder. Busca fama. Poniéndose las plumas, protagonizando en una revista o en un programa de televisión", fue la respuesta de Granata en el ciclo Pamela a la Tarde (América TV, 15.30).

En tanto, Estanislao Fernández escribió en su cuenta de Twitter: "Amalia Granata diciendo que yo quiero ser vedette igual fue la cerecita del postre pues #LLEGUÉ. ALSO el tono totalmente homofóbico y transfóbico con el que Amalia Granata dice 'quiere ser vedette y ponerse las plumas'. Si hubiese sido un heterocis más no hubiese usado la palabra vedette y hubiese dicho 'solo busca fama', se los aseguro".