Amalia Granata, sobre Luciana Salazar: "Es una operadora política"

Se sabe que Amalia Granata y Luciana Salazar son eternas rivales. La gran disputa entre ellas comenzó hace 4 años atrás cuando Granata tuvo una relación con su ex, el economista Martín Redrado. Desde entonces, la mala onda entre ellas es moneda corriente y ninguna de las dos se esfuerza por disimularlo frente a cámara.

Anoche, Salazar bailó el Cha cha pop en el "Superbailando" y tras tirar una "nueva bomba política", opinó sobre la elección de Granata como diputada en Santa Fe: "Yo nunca la odié, siempre recibí. Merecido lo tiene si la votó la gente, estamos en democracia", expresó la bailarina cuando Ángel de Brito le preguntó su opinión.

Esta mañana, la futura diputada que asume su cargo en diciembre habló con Los Ángeles de la mañana y acusó a Salazar de ser "una operadora política": "Me pasaron el video y vi que se puso un poco nerviosa cuando Ángel le pregunta sobre mi cargo. Como que no sabía mucho, estaba desinformada. Lo que es extraño es que ahora en su nuevo rol de politóloga o, mejor dicho, operadora porque ella no es periodista ni estudió ciencias políticas, así que entiendo que cuando sube los tuits lo hace como operadora, que no es nada malo. Hay gente que en la política cuando no tiene un rol especifico opera", disparó Granata.

Luego dio a entender que Salazar estaría manejada por alguien y que le escriben lo que tiene que decir: "Es raro porque los tuits están muy bien escritos y trasfieren buena información (incomprobable, pero información en sí) y cuando está en vivo tartamudea y no puede explicar bien las cuestiones políticas a las cuales se dedica", reflexionó la panelista de Pamela a la tarde que dejará la televisión el 30 de noviembre.

Enseguida, hizo referencia a la vieja disputa que la distanció de la vedette años atrás y aclaró: "Me extraña que se haya metido en política después de que yo me presente para ser diputada. Pareciera que está un poco obsesionada conmigo. Lamento que no pueda pasar página cuando dice que yo le hice daño. Yo salí con una persona (Martín Redrado) que, en ese momento, estaba soltero. Era su expareja y obviamente ella decidió creerle a él y nunca conversó conmigo para saber cuál era la otra campana", señaló en referencia a la época en que salió con el economista. Y agregó: "Decidió creerle a él y bueno... le convendrá. Conmigo no tiene ningún beneficio en creerme. Lo de Martín fue hace 4 años, yo ya pasé la página, no estoy anclada en eso. Lamento que ella no pueda terminar con esa historia".

Lejos de poner paños fríos, la periodista de Polino auténtico retomó el tema y chicaneó a la rubia: "Pero bueno, si quiere incursionar en política... Quizá está buscando ser diputada y quien te dice compartir algún día banca conmigo. Bienvenida sea a la política".