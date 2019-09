Bailando 2019: Luciana Salazar y un Cha Cha Pop con gusto a poco

Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

17 de septiembre de 2019 • 01:38

Cada baile de Luciana Salazar es un misterio. A veces son los nervios; a veces, el estrés; y otras, el poco ensayo... la vedette pasa de noches muy buenas a otras para el olvido. Sin embargo, de a poco, parece adquirir un ritmo sostenido, que puede llevarla cada vez más lejos en el certamen.

El Cha Cha Pop fue una de esas noches. Acompañada por Gonzalo Gerber, la participante pasó por la pista de ShowMatch 2019 sin brillar pero con efectividad, gracias a una coreografía armada a su medida y un compañero que siempre está listo para apuntalar cuando llegan las dudas.

El jurado esta vez decidió guardar los dardos y destacar el esfuerzo. En concordancia, los cuatro integrantes optaron por el vaso medio lleno. "Estás bailando bien, al final lo vi un poco extraño pero me gustó", comenzó Ángel de Brito, dueño del voto secreto. Para Pampita el resultado no deslumbró pero le gustó ver a Luli "poniéndole voluntad en un ritmo muy difícil". Y dijo: "En algunos momentos los vi fuera de música, así que [fue] una cosa intermedia", intermedia como la nota: un 5. Florencia Peña fue un poco más generosa, en voto y en devolución: "Se te ve trabajando duro, pero que no se te note tanto cuando sentís que algo no te salió bien", señaló, y apretó el 7. Finalmente, con un 5, Polino destacó las horas de ensayo y el trabajo de la coach.

El BAR, en cambio, fue un tanto contradictorio porque si bien Flavio Mendoza habló de una entrada que le "encantó" y señaló un "avance increíble" en Luciana, mantuvo la nota. Laura Fidalgo bajó un punto, y celebró que la participante recordara "toda la córeo". El último fue Anibal Pachano, que fue más duro: "Luli se perdió y nunca se recuperó. Además mira el piso". Otro punto para abajo, que dejó a Luciana Salazar con 15 puntos, y el riesgo de ser una de las dos parejas que esta semana se pueden ir del certamen.