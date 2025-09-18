Amanda Seyfried redobló la apuesta, luego de tildar a Charlie Kirk de “odioso”: “¿Podemos ponernos de acuerdo?”

El asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk sigue generando polémicas impensadas que involucran a políticos de primera línea, a los conductores más importantes de la televisión estadounidense y a estrellas de Hollywood por igual. Mientras el despido de Jimmy Kimmel acapara las principales portadas de los medios de los Estados Unidos, una declaración de Amanda Seyfried al respecto sigue sumando espacio y no se queda atrás.

Lejos de bajarle el tono a sus declaraciones, la protagonista de Mamma mía! defendió su postura luego de haber llamado “odioso” a Kirk en una publicación en Instagram que recopilaba algunas de sus frases más repudiables. Y, a través de un posteo en esa misma red social, respondió a las duras críticas que recibió en las últimas horas. “Estamos olvidando los matices de la humanidad”, escribió la actriz este miércoles. Y agregó: “Puedo enojarme por la misoginia y la retórica racista y TAMBIÉN estar muy de acuerdo en que el asesinato de Charlie Kirk fue absolutamente perturbador y deplorable en todos los sentidos imaginables”.

“Nadie debería sufrir este nivel de violencia. Este país está de luto por demasiadas muertes y tiroteos violentos y sin sentido. ¿Podemos estar de acuerdo al menos en esto?“, se preguntó la protagonista de Los Miserables.

En el pie de foto, Seyfried, de 39 años, señaló: “No quiero echar más leña al fuego. Solo quiero aclarar algo que se ha sacado de contexto de forma tan irresponsable (pero comprensible). Discursos enérgicos... ¿No es eso lo que deberíamos tener?“.

Todo comenzó este fin de semana, cuando la actriz reaccionó a una publicación de Instagram que recogía algunas declaraciones repudiables de Kirk referidas a las mujeres y a las personas afrodescendientes.

Amanda Seyfried reaccionó con vehemencia a un posteo que recopilaba una serie de repudiables comentarios de Charlie Kirk TIZIANA FABI� - AFP�

“Si estoy tratando con alguien en atención al cliente que es una mujer negra estúpida, ¿está ahí por su excelencia o por discriminación positiva?“, es una de las frases que recordaba el posteo. ”El problema de las mujeres solteras es uno de los mayores problemas que enfrenta la civilización", era otra.

“Si veo a un piloto negro, pensaré: ‘¡Vaya! Espero que esté cualificado’“, era otra de las expresiones recordadas. Y otro extracto, en el que se refería a las mujeres negras en puestos de poder, indicaba: ”No tenés la capacidad de procesamiento mental para que te tomen realmente en serio. Tuviste que robarle el puesto a una persona blanca para que te tomaran algo en serio".

Allí, la actriz comentó con tres palabras: “Él era odioso”. Esa frase bastó para que decenas de usuarios, partidarios del presidente estadounidense Donald Trump, salieran a responderle con vehemencia.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Seyfried redobló la apuesta: en sus historias, compartió una publicación con una frase mucho más fuerte: “No podés invitar a la violencia a la mesa y sorprenderte cuando empieza a comer”.

Las respuestas no se hicieron esperar: “¡Por ​​favor, mirate al espejo! Él simplemente era fiel a la Biblia. Pero vos no entendés la fe ni la Biblia. No estoy totalmente de acuerdo con él, pero sin duda reconozco el problema de la violencia al expresar una opinión”, escribió un usuario. “¿Y este comentario es ‘amoroso’?” añadió otro.

“Hollywood es vil. Otra porquería que apoya la violencia”, tuiteó una tercera persona. Y otro, parafraseando a Trump en su infame reality El aprendiz, disparó: “¡Estás despedida! Recordá que ya no vivimos en un país con libertad de expresión, así que si sos un actor o músico famoso, mejor que te guardes tus comentarios sobre religión o política".

Kirk recibió un disparo mortal el miércoles 10 de septiembre mientras brindaba una charla en la Universidad Utah Valley de Orem, en el marco de su gira de regreso a los Estados Unidos. Tenía 31 años.

Días después, Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado y detenido en la cárcel del Condado de Utah, acusado de asesinar al influencer, de obstruir a la justicia y de disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves. También se lo acusa de haber manipulado testigos y de cometer un delito violento en presencia de menores de edad.