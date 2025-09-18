Suspenden “indefinidamente” el programa del popular presentador Jimmy Kimmel por comentarios sobre la muerte de Kirk
La cadena ABC tomó la decisión tras una controversia por haber dicho que el presunto asesino era simpatizante de Trump
- 3 minutos de lectura'
NUEVA YORK.- El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire “indefinidamente” luego de que el presentador estadounidense fuese criticado por sus comentarios tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, informó la televisora ABC este miércoles.
“Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente”, dijo un vocero de ABC, negándose a compartir más detalles.
El anuncio se produjo después de que al menos un importante operador de estaciones afiliadas a ABC, Nexstar, dijera que no transmitiría el programa “en el futuro previsible”.
Nexstar “se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por Kimmel en relación con el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”, dijo Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión.
“Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que estamos ubicados", añadió.
Tomar medidas
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y simpatizante de Trump amenazó por su parte con “tomar medidas” contra Disney y ABC por Kimmel.
Kimmel, al igual que el presentador nocturno de CBS Stephen Colbert, ha criticado constantemente al presidente Donald Trump y muchas de sus políticas en su programa de ABC.
La cadena CBS dijo el verano pasado que cancelaría el programa de Colbert al final de esta temporada por razones financieras, aunque algunos críticos se han preguntado si su postura sobre Trump influyó.
Charlie Kirk, un influencer conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah. El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado de homicidio agravado.
Durante su monólogo del lunes, Kimmel sugirió que Robinson, de 22 años, podría haber sido un republicano pro-Trump.
“Alcanzamos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, señaló.
El neoyorquino Kimmel, de 57 años, es parte de un grupo de presentadores nocturnos —entre ellos Stephen Colbert— que usaron sus programas como plataforma de crítica contra la administración Trump.
El mes pasado contó que obtuvo la nacionalidad italiana y explicó que fue una decisión que tomó tras la reelección de Trump como presidente en noviembre 2024.
Los comentarios sobre el caso Kirk se dieron cuando autoridades del gobierno prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda.
La suspensión del programa de Kimmel se suma además a una serie de despidos en distintos ámbitos, muchos de ellos por comentarios en redes sociales, criticando al fallecido activista por sus posturas extremas.
Agencias AP y AFP
