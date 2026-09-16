Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separaron después de nueve años de matrimonio

Después de nueve años de matrimonio y dos hijos en común, Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separaron. Los actores confirmaron la noticia a través de un comunicado conjunto enviado en exclusiva a People, en el que revelaron que la ruptura no es reciente y dejaron en claro que, pese al final de la pareja, continuarán unidos como familia.

“Llevamos un tiempo separados y quedó demostrado que fue la decisión correcta para nosotros y nuestra unidad familiar”, expresaron. Y cerraron el breve mensaje con una frase que da cuenta del vínculo que esperan conservar: “Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es bueno”.

Seyfried y Sadoski se conocieron en 2015 mientras protagonizaban The Way We Get By y volvieron a trabajar juntos ese mismo año; comenzaron su relación en 2016 y se casaron en secreto en marzo de 2017 Shutterstock - Archivo

Seyfried, de 40 años, y Sadoski, de 50, no precisaron cuándo tomaron la decisión ni dieron detalles sobre los motivos de la separación. La noticia pone fin a una relación de más de una década que comenzó cuando sus caminos profesionales se cruzaron y que, desde entonces, ambos eligieron mantener mayormente alejada de la exposición pública.

En medio de la noticia, Seyfried también se mostró activa en Instagram. Este martes compartió una foto de Sadoski con un reptil sobre el hombro y lo etiquetó con el hashtag “#reptiledad” (“papá de reptiles”).

Seyfried compartió una foto de Sadoski con un reptil sobre el hombro y lo etiquetó con el hashtag ‘#reptiledad’”

Además, publicó una foto con una frase reflexiva, aunque no agregó ningún comentario propio: “Nada es difícil a menos que decidas que lo es. De lo contrario, es simplemente lo próximo que estás tratando de resolver”.

En medio de la noticia de su separación, la actriz compartió una reflexión en sus historias de Instagram: ““Nada es difícil a menos que decidas que lo es. De lo contrario, es simplemente lo próximo que estás tratando de resolver.”

Un romance que nació trabajando juntos

Seyfried y Sadoski se conocieron en 2015 cuando protagonizaron juntos The Way We Get By, una obra de Neil LaBute que se presentó en el Second Stage Theatre de Nueva York. Sobre las tablas, interpretaban a dos personas que debían enfrentarse a lo ocurrido después de pasar una noche juntos. En aquel momento su relación era solo profesional.

Ese mismo año volvieron a coincidir frente a cámara en La última palabra, dirigida por Mark Pellington, en la que interpretaban intereses románticos. Meses más tarde, el vínculo entre ellos cambió: en marzo de 2016, People confirmó que los actores estaban saliendo.

El noviazgo avanzó rápidamente. Hacia fines de ese mismo año se comprometieron y, en marzo de 2017, decidieron casarse lejos de las grandes celebraciones y la exposición habitual de Hollywood. Para Seyfried sería su primer matrimonio; Sadoski, en cambio, había estado casado anteriormente con Kimberly Hope.

Se fugaron para celebrar una ceremonia íntima, prácticamente en secreto y sin invitados. “Nos escapamos. Nos fuimos al campo con un oficiante, solo nosotros dos, e hicimos lo nuestro”, contó Sadoski poco después al recordar la boda. Para el actor, la sencillez de aquel momento había sido precisamente lo que buscaban: “Fue hermoso. Fue todo lo que tenía que ser. Éramos solo nosotros dos hablando el uno con el otro”, contó durante una entrevista con James Corden.

En aquella época, Sadoski también hablaba públicamente de la admiración que sentía por su flamante esposa. “Es la persona que más amo, admiro y respeto en el mundo”, aseguró.

Dos hijos y una vida lejos de Hollywood

Pocos días después del casamiento nació Nina, la primera hija de la pareja. En septiembre de 2020 ampliaron la familia con la llegada de Thomas Jr., su segundo hijo.

Durante esos años, Seyfried y Sadoski intentaron preservar especialmente la intimidad de los chicos. La familia se instaló en una granja en el norte del estado de Nueva York, donde la actriz encontró una vida alejada del ritmo de Hollywood y desde donde compartió ocasionalmente imágenes de su rutina, sus hijos y los animales que forman parte de la casa.

La pareja también encontró un espacio de trabajo compartido fuera de la actuación. Ambos son embajadores de War Child USA, organización que desarrolla programas para chicos y comunidades afectados por conflictos armados. La propia entidad continúa incluyendo a Seyfried y Sadoski entre sus embajadores.

A pesar de mantener su matrimonio en un segundo plano, hubo algunos momentos públicos en los que dejaron ver el apoyo mutuo. Cuando Seyfried ganó el Emmy en 2022 como mejor actriz de una serie limitada o antológica o película por The Dropout, incluyó a Sadoski entre sus agradecimientos. Un año después, la actriz describió la dinámica que tenían como padres como una suerte de “yin y yang”.

Todavía a comienzos de 2026, Seyfried hablaba públicamente sobre el lugar que ocupaba su marido en su vida profesional. En enero, durante un período de mucho trabajo, aseguró en una entrevista con Vogue que Sadoski “sacrifica mucho por mí” para acompañar su carrera.

La ruptura encuentra a Seyfried en plena actividad profesional. La actriz, que alcanzó popularidad mundial con títulos como Chicas pesadas y Mamma Mia!, viene de una etapa de numerosos proyectos y apariciones públicas.

Por ahora, ninguno de los dos dio más detalles sobre las razones que llevaron al final de su matrimonio. En el comunicado tampoco hablaron de un divorcio ni informaron sobre una presentación judicial.