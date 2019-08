Amelita Baltar, sobre su salud: "Ya estoy bien, me hicieron estudios"

Amelita Baltar, anoche, se descompuso mientras conducía su programa de radio Fuente: Archivo

30 de agosto de 2019

"Ya estoy bien, me hicieron unos estudios, pero me faltan otros", dijo Amelita Baltar a LA NACION sobre su actual estado de salud, tras descomponerse anoche mientras estaba al frente de su programa de radio El Nuevo Rumbo en la 2X4 (FM 92,7).

La cantante de 79 años explicó: "No llegó a ser un ACV, palabra que no me gusta, sino un accidente isquémico transitorio. Me vino a buscar mi hijo y me trajo acá [por el Sanatorio Finochietto]".

Sobre lo sucedido, Baltar aseguró que cuando se sintió mal no se asustó porque ella ya no se "asusta de nada". Por ahora, seguirá internada a la espera de los resultados de los estudios que le realizaron por la madrugada y también hoy deberá hacerse otros para que los médicos puedan evaluar su situación y recomendarle un tratamiento.

Con información de Pablo Montagna.