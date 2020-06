Gabrielle Union denuncia a los productores de Americas Got Talent y a la cadena NBC por acoso Fuente: Archivo

Gabrielle Union ha presentado esta semana en el Estado de California una queja de acoso racial contra los productores de America's Got Talent , que incluye una acusación contra el presidente de NBC Entertainment , Paul Telegdy, tras ser despedida por oponerse a un ambiente que supuestamente toleraba racismo en el estudio .

Union, a través del abogado Bryan Freedman, presentó la queja ante el Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California (DFEH), señalando a las productoras FremantleMedia y Syco, de Simon Cowell, así como a NBCUniversal como responsables de estos hechos. Este tipo de reclamos deriva habitualmente en demandas.

"Union, una mujer negra, fue señalada por su apariencia física y discriminada por NBC por el hecho de que su cabello no encajaba con la imagen que aparentemente se buscaba proyectar a la audiencia de AGT ", señala la queja, que agrega que un ejecutivo del canal y un productor del programa "le informaron al mánager de Union que su cabello era 'demasiado rebelde' y necesitaba ser 'aclarado'".

Según publicó la revista Variety la semana pasada, Union habló por primera vez sobre sus acusaciones por presunto racismo en el set y la falta de responsabilidad de todas las partes de la producción a la hora de dirimir actitudes y conductas.

Un portavoz de NBCUniversal dijo al mismo medio, sin embargo, que "la acusación de que cualquier persona involucrada en este proceso amenazó a la señora Union es categóricamente falsa".

"Nos tomamos en serio sus preocupaciones y contratamos a un investigador externo que encontró una cultura global de diversidad en el programa. NBCUniversal sigue comprometido a crear un ambiente de trabajo inclusivo y solidario, donde las personas de todos los orígenes sean tratadas con respeto", recalcó la misma persona.

Sin embargo, en la queja presentada por la actriz consta que "en torno al 4 de febrero de 2020 Telegdy amenazó a Union a través de su agente advirtiéndole que sería mejor que dejara de perseguir sus reclamos de racismo" mientras grababa el reality. "Si el señor Telegdy desea ver registros telefónicos y de llamadas de la fecha de su amenaza, podemos ponerlos a disposición del mundo para que los vea", subraya el comunicado.

Tras ello, Union consideró que resulta "francamente triste pero no sorprendente que, en lugar de abordar su propia discriminación racial, NBC quiera tratar de evitar los problemas sistémicos que impregnan a su compañía".

"Cuando Gabrielle Union informó a NBC de una conducta racialmente ofensiva durante la grabación de America's Got Talent , NBC no la apoyó en señal de indignación por actos de racismo", dijo Freedman, invocando el reciente apoyo de la compañía a #BlackLivesMatter. "En cambio, a NBC no le importó lo suficiente como para investigar rápidamente sus quejas o incluso pedirle a Recursos Humanos que se involucrara". Por el contrario, NBC se opuso a ella y dirigió su "indignación" a la actriz por denunciar la conducta racialmente ofensiva que experimentó mientras trabajaba.

Freedman agregó que, "en marcado contraste con la reciente declaración de NBC sobre la raza, lo que realmente fue un ultraje fue el hecho de que Paul Telegdy, presidente de NBC Entertainment, en realidad la amenazó en un intento de silenciarla sobre el racismo expresado a través de acciones que tuvieron lugar en el programa. No hay lugar para este tipo de acoso racial en el lugar de trabajo y se necesitará más que un tuit de NBC para demostrar que NBC tiene la intención de crear un ambiente libre de racismo", indicó.

Gabrielle Union fue despedida del programa el pasado diciembre en medio de denuncias por discriminación Fuente: Archivo

Variety informó el año pasado que Union y su compañera del jurado de AGT Julianne Hough fueron despedidas de la serie a pesar de que ambas tenían contratos para continuar. A través de duros informes, denunciaron "una cultura tóxica en el programa", incluidos incidentes racistas que habrían involucrado al jurado invitado Jay Leno.

"Al final de todo esto, mi objetivo es un cambio real, y no solo en este programa, sino más grande. Comienza de arriba hacia abajo ", dijo la artista la semana pasada. "Mi objetivo es crear el ejemplo más feliz, inclusivo, seguro y saludable de un lugar de trabajo".

Fremantle, Syco y NBC emitieron una declaración conjunta en respuesta diciendo que "inmediatamente contrataron a un investigador externo que realizó más de 30 entrevistas para revisar" los temas planteados en su queja. "Si bien la investigación ha demostrado una cultura general de diversidad, también ha resaltado algunas áreas en las que los procesos de presentación de informes podrían mejorarse", señaló el comunicado.

Una fuente cercana al programa dijo al mismo medio que se han implementado algunos cambios desde entonces, incluida la capacitación sobre estos temas para ayudar a detectar y elevar los problemas a los recursos humanos de manera más eficiente. Esos cambios ya se estarían aplicando en la nueva temporada de AGT, que se estrenó el 26 de mayo.