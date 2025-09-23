La acróbata argentina en la final de America’s Got Talent: cuándo será, cómo votar por ella y cómo se puede ver el reality

Micaela Leitner y su pareja Matías Cienfuegos, integrantes del grupo de acrobacia aérea Sirca marea alcanzaron la última instancia del célebre reality y ahora necesitan un último empujón del púbico para ganar el certamen

En la noche del miércoles, y por votación de los televidentes, la pareja de acróbatas aéreos Sirca Marea, conformada por la argentina Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos, pasaron a la instancia final de America’s Got Talent. Su increíble performance en las alturas, colmada de riesgos y sensualidad, cautivó al jurado y también al púbico del célebre ciclo y ahora la pareja competirá por el premio mayor, consistente en un millón de dólares.

“Queremos hacer historia como nunca. Hasta ahora no hay latinos que hayan ganado el programa, ni acróbatas aéreos. Podría ser épico si ganamos”, contó a LA NACION Micaela Leitner, la entrerriana de 32 años que gracias a sus formidables actuaciones junto a su pareja logró acreditarse un lugar en la final.

Pero resta saber cuándo será el día de la gran final, en que Sirca Marea dará su última actuación en el ciclo. También es necesario saber si es posible ver desde aquí ese trascendente show y, finalmente, cómo puede hacer la gente para votar por Micaela y Matías y así llevarlos a la obtención del millón de dólares.

Sirca Marea es finalista de America's Got Talent

“Más estresante que hacer el número”

Anoche, sobre el escenario de America’s Got Talent, los semifinalistas iban pasando al escenario en grupos y allí se les informaba cuál pasaría a la siguiente fase, según lo que había votado el público. Así, la pareja de la argentina y la chilena quedaron en disputa con el mago estadunidense Zak Mirz, a la espera del veredicto.

“Ese momento es más estresante que hacer el número”, contó Leitner luego sobre lo que sintió en ese momento y añadió: “Te empezás a llenar de preguntas. sin embargo, me sentía muy confiada. Sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo y que nuestro número salió bastante bien. Cuando uno pone el corazón en lo que hace, puede sentir que conectó con la gente”.

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner alcanzaron un lugar en la final de America's Got Talent gza. micaela

Entonces, el conductor del ciclo, Terry Crews, anunció a los ganadores: “Sirca Marea”. Matías y Micaela se abrazaron llenos de emoción. “Nos sentimos bendecidos. Nos sentimos agradecidos. Gracias, América, por votarnos. De veras, gracias”, dijo ella, conmovida ante el aplauso del público y los jurados, mientras que él se llevaba la mano al corazón en señal de agradecimiento.

El recorrido de Sirca Marea

El dúo conformado por ambos acróbatas aéreos sudamericanos superó ya tres instancias del programa: la audición inicial, los cuartos de final, y ahora la semifinal. Su disciplina se conoce como Cuadro Aéreo o Raamka, en la Argentina, y consiste en realizar diversas destrezas con base en una plataforma cuadrada ubicada a unos seis metros de altura.

Sirca Marea asombra al jurado y público de America's Got Talent

Ellos se conocieron en Barcelona y comenzaron un recorrido por Europa practicando esta disciplina. Se casaron en Santiago de Chile, y vivieron en Bélgica y en Francia, donde fueron descubiertos en un certamen de circo por una cazadora de talentos de America´s Got Talent, que los buscó para invitarlos al programa.

En sus tres actuaciones en el famoso ciclo televisivo estadounidense, Micaela y Matías fueron ofreciendo números que asombraron a los estrictos jurados y dejaron al público boquiabierto. En la última actuación, parte del show aéreo de Sirca Marea se hizo con sus dos integrantes con los ojos vendados.

Los actos del dúo Sirca Marea hacen que el público contenga la respiración durante varios minutos Ig @serenaleit

Cuándo es la final

La final de America’s Got Talent -habrá 10 concursantes en total- será el próximo martes 23 de septiembre. La emisión arrancará a las 17, hora de Los Ángeles. Es decir, cuando en la Argentina sean las 21.

Desde que concluye el programa y durante toda la noche del martes se va a poder votar por la pareja de acróbatas aéreos. El requisito necesario es que los que emiten su voto deben estar en ese momento en el terriotorio de Estados Unidos o Puerto Rico.

Sirca Marea en los cuartos de final de AGO

En ese sentido, Micaela hace un llamado a quienes puedan votar: “A los latinos que están aquí y que puedan votar les pido que empaticen con nuestra causa. Ojalá puedan apoyarnos, que nos voten el martes después del show, que necesitamos a la mayor cantidad de gente”.

A su vez también, la participante entrerriana pidió que quienes están en la Argentina o en Chile, avisen a sus amigos o familiares en los Estados Unidos, si es que los tienen, para que voten por ellos. “Cuéntenles a sus amigos, que se haga una cadena, ojalá se pongan la camiseta y digan: ‘Vamos todos por estos chicos’. Ojalá que podamos llegar a cada latino de los Estados Unidos y que se suban a nuestra causa como si fuera un mundial”, señala Micaela Leitner.

El dúo Sirca Marea en la semifinal de America's Got Talent

Cómo votar

Para votar en los Estados Unidos y Puerto Rico se puede bajar la aplicación oficial de America’s Got Talent, o bien la aplicación de la cadena NBC. También se puede votar ingresando a la página web de la cadena: NBC.com/AGTVote. Cada persona puede votar en esos lugares hasta 10 veces.

“Sígannos en nuestras redes que ahí vamos a ir subiendo información”, dice Micaela, que pasa el instagram de ella, @serenaleit y el de Matías, @sirca.marea.

Las formas de votar a Sirca Marea en la final de America's got Talent si uno se encuentra en los Estados Unidos o Puerto Rico Ig @sirca.marea

Para ver el show en directo desde Sudamérica, se puede pedir el link de acceso al programa en el inbox de Intagram de Micaela. De otro modo, en el canal de YouTube de America’s Got Talent suelen subir cada uno de los episodios de esta temporada -la número 20- pocos minutos después de finalizar la emisión.

De darse las cosas tal como espera Sirca Marea, los integrantes de la pareja se convertirían en los primeros latinos en ganar la competencia y también, los primeros de su disciplina, la acrobacia aérea. “Podría ser épico”, redondea la artista nacida en Paraná.