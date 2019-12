La jurado Gabrielle Union fue despedida del programa, en el marco de denuncias previas por actitudes discriminatorias Crédito: Instagram

Gabrielle Union ya no será jurado en la próxima temporada de America's Got Talent y su desvinculación del programa resultó un escándalo cuando se conoció que la actriz había asentado previamente varias denuncias por actitudes racistas y discriminatorias hacia su persona y que los productores no la tomaban en serio. La artista estuvo en la pantalla durante un año y los motivos de su sorpresiva salida despertaron indignación en las redes sociales.

La controversia comenzó el mes pasado, pocos días después de que se supiera que Union y su compañera Julianne Hough -quienes se incorporaron al programa para reemplazar a Mel B y Heidi Klum- no estaban convocadas para la próxima temporada. Mientras que Hough dijo que vivió una excelente experiencia trabajando en el reality de talentos, Union estuvo en el ojo de la tormenta porque su salida no fue en buenos términos.

Según informó la revista Variety, la jurado quiso dejar asentadas en el departamento de recursos humanos varios comentarios que le molestaron, pero no recibió la contención que esperaba. Todo comenzó con un chiste que le había parecido ofensivo, por parte del humorista Jay Leno -que nunca salió al aire-, pero ese fue solo el comienzo. El medio estadounidense asegura que la actriz era cuestionada permanentemente por su forma de peinarse, maquillarse o vestirse, porque le decían que eran " demasiado negro" para la audiencia del programa".

La actriz rápidamente se manifestó a través de Twitter al conocerse la noticia. Primero se limitó a agradecer todo el apoyo que recibió de sus seguidores con un sentido tuit, pero con el correr de los días fue mucho más concreta y confirmó a través de sus posteos que había sufrido comentarios discriminatorios por sus peinados afroamericanos.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Actores Americanos de Televisión emitió un comunicado el lunes, en el cual afirmó que están investigando las acusaciones: "Nos tomamos muy en serio los problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Inmediatamente nos comunicamos con los representantes de la Sra. Union cuando salieron a la luz estos informes y hemos tomado medidas para investigar".

Según cuenta Variety, la actriz denunció siempre todos los comportamientos que le parecían fuera de lugar, incluidos algunos desacuerdos con el juez y productor Simon Cowell. En este sentido, el jurado conocido como el más temido por los participantes a la hora de sus duras devoluciones, también es uno de los productores del programa, a través de su compañía de entretenimientos Syco Entertainment.

Finalmente, la productora de Cowell emitió un comunicado en conjunto con la cadena que televisa al ciclo, NBC, y la compañía Fremantle refiriéndose a esta situación: "Seguimos comprometidos en garantizar un lugar de trabajo respetuoso para todos los empleados y tomamos muy en serio cualquier declaración sobre la cultura del lugar de trabajo". Y agregaron: "Estamos trabajando con la Sra. Union a través de sus representantes para escuchar más sobre sus inquietudes y tomaremos las medidas necesarias".