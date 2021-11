Ana de Armas, la actriz que gracias a su encanto logró ganarse un rol más importante en James Bond: sin tiempo para morir

Cuando Ana de Armas fue convocada para participar de James Bond: sin tiempo para morir, su papel era mucho más chico de lo que terminó siendo. Así lo revelaron los guionistas de la película, que también explicaron la razón detrás del cambio de protagonismo de la actriz.

“No se puede negar que lo que va muy bien con el público es toda la secuencia de Paloma”, comentó Neal Purvis -guionista de las últimas siete entregas de la saga del agente 007- durante una entrevista con The Guardian, haciendo referencia a la escena en donde el personaje De Armas se une a Bond y participa de un tiroteo en Cuba.

La actriz no pasó desapercibida en el set, y fue su presencia y su carisma lo que le terminó dando un rol un poco más importante en el largometraje. “Teníamos a Paloma en nuestros guiones, pero ella era solo un contacto de Bond”, continuó contando. “ El director Cary Joji Fukunaga quiso más, entonces suponemos que la que trabajó en eso fue otra de las escritoras, Phoebe Waller-Bridge ”, agregó haciendo referencia a la guionista, que fue contratada para hacer menos machista a la película.

Ana de Armas GROSBY GROUP

De Armas nació en Santa Cruz del Norte, Cuba, y desde chica supo que quería dedicarse a la actuación. A los 18 años se fue a vivir a España, en donde consiguió su primer rol importante protagonizando seis temporadas de El Internado. En 2014 decidió mudarse a Los Ángeles para apuntar a Hollywood, y tan solo un año después, conseguía su primer papel en el thriller de terror erótico de Eli Roth Knock Knock, junto a Keanu Reeves.

“ No quiero hacer castings para las Juanas y las Marías. Quiero hacer los mismos castings que las demás actrices ”, decía durante una entrevista con EL PAÍS, en donde aseguraba que iba a trabajar duro para no quedar encasillada como una actriz latina debido a su acento. “Quiero crecer y quiero evolucionar y quiero tener personajes de más peso. Tengo a un equipo de agentes y abogados muy buenos y debo responder con un trabajo al mismo nivel. Si no eres así, allí no trabajan contigo”, remarcó en ese momento, dispuesta a estudiar inglés y pronunciarlo a la perfección para no limitar sus oportunidades.

Ana de Armas como Marilyn Monroe GROSBY GROUP

Su carisma y su talento sorprendieron a la industria del cine. Todd Phillips, el director de Guasón, cambió la nacionalidad de su personaje en Amigos de armas para adaptarlo a su acento. Tampoco tenía acento Joi, la compañera virtual de Ryan Gosling en Blade Runner 2049, pero la actriz convenció al director Denis Villeneuve de que la contratase.

“ Cuando llegás allí sientes que no encajás, que no eres lo suficientemente guapa, ni rubia, ni alta, ni delgada, que no tenés buen acento. Desgastás tu energía en superar toda una serie de handicaps que te ponen tanto ellos como una misma. Pero yo quiero tenerlo todo y voy a intentarlo ”, explicaba mientras se abría camino en Hollywood.

En los últimos años, la actriz llegó a las revistas del corazón debido a su romance con Ben Affleck. Los actores se conocieron en el rodaje de Deep Water, y fueron fotografiados juntos por primera vez durante un viaje a Cuba. “Su talento es realmente infinito”, aseguraba ella al hablar de él. Según afirmó la revista People en aquel entonces, la pareja tuvo una conexión instantánea mientras rodaban el film en Nueva Orleans. “Tenían una gran química desde el principio”, comentó una fuente cercana que estuvo durante el rodaje.

El romance iba tan bien que no pasó mucho tiempo hasta que de Armas pudo conocer a los tres hijos que Ben tuvo con Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel.

Ben Affleck y Ana de Armas se separaron recientemente alegando estar en diferentes etapas de sus vidas GROSBY GROUP - LA NACION

A pesar de que todo parecía ir viento en popa, a comienzos de 2021 la pareja puso fin a la relación. “Ben no está saliendo más con Ana”, reveló una persona cercana a las estrellas. “Ella rompió con él. La relación entre ambos era complicada, Ana no quiere vivir permanentemente en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos residen allí”, agregó.

Desde ese entonces, la cubana se centra de lleno en su carrera y disfruta de los éxitos conseguidos, como la posibilidad de personificar a Marilyn Monroe en la película Blonde. “Solo me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito”, aseguró feliz con el resultado de su trabajo.