En una entrevista radial, la abogada dio precisiones sobre el estado de salud de su amiga y contó cómo fueron sus últimos encuentros

15 de junio de 2019 • 17:04

La salud de Beatriz Salomón se complicó en las últimas horas y muchos de sus allegados y amigos iniciaron una cadena de oración para pedir por su pronta mejoría. Una de ellas fue su abogada, Ana Rosenfeld , que se encuentra muy cerca de la actriz desde que se le diagnosticó cáncer de colon.

Este sábado, la letrada dialogó con Polino Auténtico sobre la salud de su amiga y dio precisiones de cómo están hoy sus hijas. Además, contó en qué estadío se encuentra la causa que la actriz inició contra los responsables de la cámara oculta que, según Salomón considera, terminó con su carrera y la sumió en una profunda depresión.

"Estuve con Beatriz antes de ayer. Lamentablemente, no me imaginé que podía estar hablando dos días después de una cadena de oración y demás. Tuve la suerte de estar con ella despierta, hablamos de un montón de cosas. Estas enfermedades son crueles y estas horas son determinantes", contó.

Sobre la situación actual de Salomón, reveló: "Hoy a la mañana hablé con Noelia -una de las hijas de la actriz- y me dijo que ya entró en coma y que estaba con oxígeno. Las nenas están realmente destruidas. Una tiene 15 y otra 18".

La abogada informó, también, qué lugar ocupa hoy el ex marido de Salomón, el médico Alberto Ferriols. "Antes de ayer, estuvo en el sanatorio. Está presente junto a sus hijas. Beatriz dejó su vida por muchas cosas, pero sus hijas eran la prioridad. Muchas veces, mientras rezábamos por su mejoría, ella me decía que quería ver a Bettina en su fiesta de 15 y yo le decía que ojalá la pudiera ver con su vestido de novia. Y en los 18 de Noelia, ella siempre pensaba en que iban a venir cosas buenas. Pero la situación, hoy por hoy, es bastante complicada, así que lo que queda es rezar".

"Esas enfermedades son cueles. Las últimas veces que estuve con Beatriz vi cambios en su físico, pero su cabeza funcionaba perfectamente. Hace cuatro días hablé con el oncólogo y le pedí por favor que me diera algún tipo de información y le pedí que no sufra. El médico fue muy prudente, como tenés que serlo siempre en estas circunstancias. Me dijo que dolor no siente, porque estaba bien medicada y le administraron morfina como paliativo. Lo que yo le pedí es que toda la familia estuviera al día con la información, porque para mí era una carga muy fuerte", informó.

"Los hermanos de Beatriz nunca dejaron de estar al lado de ella. Obviamente, tampoco sus hijas ni su amiga Adriana Chaumont ni su peluquero, Emiliano. Me contaron Noelia y Adriana que fue un cura a estar con ellas. Toda esta semana fue muy fuerte y se revirtieron algunas cosas que hicieron que entrara en coma, pero estuvo consciente de todo. Hasta hace dos días grabábamos videos, charlábamos... Ojalá que Dios piense en ella y haya mucha compasión y piedad", deseó la abogada.

Sobre la situación judicial, a su vez, indicó: "Todo lo que pasó por la vida de Beatriz en estos últimos años fueron cosas difíciles, pero ella nunca dejó de estar fuerte, junto a sus hijas, para que ellas -que veían su sufrimiento- vieran su mejor cara para que crezcan como son hoy, dos criaturas sanas y lindas. Después de tantos años, cuando llega la Justicia nunca llega a reparar el daño que ocasiona".

"En primera instancia habíamos tenido un fallo muy bueno, no solo en las consideraciones de hecho y de derecho, sino también en el monto de reparación económica. La Cámara de Apelaciones no fue tan benévola en la manera de resarcir ese daño; lo bajó considerablemente. La gente de Eyeworks se hizo presente y pagó inmediatamente la sentencia de Cámara, pero no nos dimos por vencidos y la apelación está en la Corte por el daño moral y psicológico que sufrieron las nenas y que la Cámara dejó de lado diciendo que no les correspondía. Por suerte, el dictamen de la asesora de menores de la Corte entendió perfectamente que el daño que habían sufrido las chicas había sido fuerte y de una gravedad económica, social y psicológica. Los medios y las redes perpetúan de alguna manera lo que pasó en la vida de Beatriz y las chicas, así que, en definitiva, esto no se borra. Por eso esperamos que la Corte saque un fallo ejemplar reconociendo e indemnizando a estas criaturas", indicó.