Analía Maiorana tiene Covid: “Con este virus no se juega”

Este fin de semana, Analía Maiorana comenzó a sentir síntomas que la alarmaron. “Empecé con un resfrío, decaimiento y un cansancio corporal muy grande”, contó la empresaria y pareja del vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.

Ante este cuadro, Maiorana decidió aislarse y realizarse el lunes por la mañana un hisopado que dio resultado positivo. “Después tuve dolor de cabeza y pérdida de gusto y olfato. Hay que esperar para ver cómo evoluciona el cuadro”, reveló la exmodelo. Este martes, los síntomas parecen haber cambiado con respecto a los que sintió en un primer momento: “En estos momentos estoy muy cansada, con líneas de temperatura y reposo absoluto”.

Durante el primer tramo de la cuarentena, impuesta para frenar el alcance de la pandemia de coronavirus, Maiorana y Santilli decidieron vivir en casas separadas, debido a la gran exposición del funcionario. “Esto nos agarró por sorpresa. Cuando te llega algo así, hay mucha incertidumbre. Como Diego está en el ojo de la tormenta y muy expuesto todos los días, decidimos pasar la cuarentena en casas separadas”, comentó en junio del año pasado Maiorana, vía skype, en Informados de todo. En cuanto a los motivos de esa determinación, explicó: “Él de golpe tuvo que organizar junto a su equipo todo el tema de salud, instrumentar hospitales, hoteles, las fuerzas de seguridad, y esto lo puso en un lugar donde necesita su espacio y también preservarnos a nosotros”.

“Es un tema que me pega fuerte. Esto te une, hace que estemos minuto a minuto conectados, todo el tiempo me pregunta cosas. Yo armé en casa como un miniestudio con la radio, televisores y le voy informando de lo que pasa. No estoy en una cuarentena vip. Le lavo y le plancho la ropa, le cocino... El tender se volvió mi mejor amigo”, aseguró, entre risas en aquel momento.

Este martes, en tanto, la empresaria quiso transmitir un mensaje desde su aislamiento: “Como sociedad, tenemos que seguir cuidándonos y ser todos muy conscientes, porque todavía somos terreno fértil para este virus. Frente al primer síntoma, aislarse e hisoparse es fundamental. Hay que respetar mucho esta enfermedad porque con este virus no se juega”.

