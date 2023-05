Anamá Ferreira abandonó furiosa el programa de Pilar Smith: “Me tomaré un tiempo”

escuchar

Ante las burlas de sus compañeros, Anamá Ferreira protagonizó un enfrentamiento al aire con Pilar Smith, conductora del programa Gossip, y abandonó el estudio, en vivo, furiosa. El escándalo se produjo en medio de una información en el que la exmodelo se refería al supuesto nuevo romance de Juana Viale con un músico español.

La panelista se sintió ofendida cuando el resto del equipo cuestionó su “exclusiva” sobre la historia de amor que estaría viviendo la nieta de Mirtha Legrand con el artista Rodrigo G Pahlen. Ofuscada por los comentarios que recibió, Ferreira se levantó de su silla, recogió sus cosas y se retiró. “Me hartaron, yo de acá me voy. Me cansé”, pronunció tajante.

En diálogo con LA NACION, la exmodelo explicó cómo se siente hoy, tras el enfrentamiento con la conductora y el resto del equipo y cuáles serán sus pasos a seguir. “Estoy bien. Me quedé un poco triste, pero ya va pasar”, señaló primero.

Y explicó que se irá de viaje unos días para tomar distancia de la situación. “Me tomaré un tiempo”, apuntó. A continuación, Ferreira aclaró que, tras pasar el mal momento, ayer tuvo un intercambio con Pilar Smith sobre lo ocurrido. “Hablé con ella anoche para bajar todo. Está todo bien, soy una persona tranquila, pero hay momentos en que me salta la térmica”, aclaró.

La panelista reafirma que no se sintió cómoda al ser cuestionada profesionalmente por sus compañeros. “No me gustó porque tenía una primicia de romance, amor, y la tele es sangre, infidelidades, amantes, etcétera”, dijo. Ferreira confirmó a este diario que ahora se irá de viaje y señaló que, a su regreso, verá qué decisiones a tomar. “Me voy de viaje un tiempo y cuando vuelva veo. Va a estar todo bien, si Dios quiere”, manifestó.

“Me hartaron, yo no trabajo así”

El conflicto se originó ayer cuando la panelista presentaba unas imágenes de Pahlen y aseguraba que era la nueva pareja de Juana Viale. En las imágenes se podía ver al músico llegando a una sala con sus instrumentos, solo, y luego dentro del espacio junto a la hija de Marcela Tinayre en un supuesto ensayo de la obra teatral en la que trabajan juntos en Madrid. En otra situación, también se veía a la presunta pareja tomando algo en una terraza. Sin embargo, los panelistas de Gossip hicieron notar a Anamá que ese material gráfico no evidenciaba un supuesto romance entre ellos, lo cual enfadó a la modelo.

“Anamá, yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando”, le reprochó Smith al aire. Y continuó: “Trajiste fotos que están posadas”.

“¿Ustedes me están hablando en serio?”, retrucó Ferreira. Y agregó: “Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. Yo no puedo hablar de nada. Yo hablé de Wanda Nara que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa? Me hartaron. Yo no trabajo así. Me voy”, expresó enojadísima.

Sus compañeros intentaron frenarla asegurando que estaban hablando en broma, pero ella decidió de todos modos retirarse. Tras lo ocurrido, la conductora del ciclo de Net TV recurrió a las redes sociales para referirse a lo sucedido. “Para todos los que preguntan, Anamá abandonó el programa enojada. Este es el momento exacto. No sabemos qué le pasó”, escribió junto a una foto del momento en que la brasileña se retira del estudio. Por lo pronto, habrá que esperar a que la panelista regrese de unos días de descanso y evalúe si vuelve al programa o no.

