Andrea Barbieri tiene la voz quebrada todavía. Su mamá, la recordada actriz Inés Moreno, murió el pasado sábado 19 de diciembre y se le hace difícil transitar estos primeros días de duelo. Sin embargo, la actriz accedió a compartir con LA NACION algunos recuerdos y anécdotas, a manera de homenaje.

Madre e hija tenían varias cosas en común y la profesión era una de ellas. "Cuando le dije que querías ser actriz no le gustó mucho. No por mala onda sino porque esta profesión tiene altibajos: y hoy tenés trabajo y mañana no se sabe. O pasás de moda. Ella sabía todas esas cosas y quería preservarme, de alguna manera. Prefería que tuviese algo más estable. Creo que gracias a ella, que me habló mucho, siempre pensé en tener otra opción y tenía razón porque hace años que me gano la vida como traductora de inglés, que hoy es mi profesión", recuerda con una sonrisa.

Inés Moreno era la fan número uno de Andrea: "Miraba todos mis trabajos, opinaba, me decía que estaba muy linda. Era muy difícil que fuera objetiva conmigo porque para ella yo siempre estaba divina. Era mamá babosa. ¡Y yo me veía horrible! A veces, quizá alguna cosita me decía, pero en general era subjetiva conmigo".

Moreno tuvo una vasta carrera en cine, televisión y teatro. "El fuerte de su trabajo fue antes de que yo naciera aunque después hizo algunas cosas, claro, pero la intensidad era menos. Nunca trabajamos juntas, nos hubiera gustado, pero no se dio. Yo era súper rebelde y nos peleábamos mucho, no sé cómo habría sido compartir un escenario. Lindo, seguro. Cuando era adolescente, las dos vivíamos juntas y solas y no había más familia para mediar así que peleábamos bastante", rememora.

Barbieri dice que Inés era "una mamá intensa en todo". "Como soy única hija, era muy sobreprotectora. Todavía hoy me río porque cuando salgo de casa siempre llevo un abrigo. Ella me repetía que saliera con un saquito aunque hiciera 40 grados y debo tener esa programación porque le hago caso", expresa con un dejo de tristeza.

Y agrega: "No puedo dejar de reconocer que vivió conmigo el mayor amor de madre que se pueda tener. Soy consciente de que para ella yo era todo. Su mundo giraba alrededor mío y no es bueno que eso suceda, pero era así. Hoy, que soy grande, pienso que me hubiera gustado que fuera más egoísta y pensara más en ella. Debo reconocer que como hija recibí todo el amor que una madre puede dar. Siempre pareció una mujer muy avasallante, que se llevaba el mundo por delante, pero en el fondo era un pollito mojado, asustado y todo la preocupaba. Se desesperaba si alguno de mis hijos estaba enfermo".

Cuenta Barbieri que no se juntaban todos los domingos a comer los ravioles: "En eso fue mucho más relajada e íbamos cuando queríamos. Mi hijo mayor muchas veces se quedaba a dormir, sobre todo cuando yo trabajaba. No era de cocinar mucho, pero sí tenías que comer hasta el último bocado. No podías dejar nada en el plato y no te dejaba levantar de la mesa hasta que no terminaras".

Inés y Andrea hablaban por teléfono a diario. "Ella vivía sola aunque tenía gente que la cuidaba. Este año la visité poco, por la pandemia. Mi mamá no murió de Covid, pero cuando la internaron creyeron que era Covid y está bien porque llegó con falta de aire y con líquido en los pulmones. Le hicieron una tomografía y sus pulmones parecían compatibles con lo que provoca el Covid, con lo cual la asilaron. La hisoparon y el resultado dio negativo, pero falleció unas horas después, en la madrugada del sábado 19. No llegué a verla. Murió como si fuera una paciente de Covid, sola. Fue rapidísimo. La internamos el viernes y a la madrugada murió. Por cómo estaba, me dicen los médicos que igual hubiera ido a terapia intensiva y no podría haberla acompañado todo el tiempo. Es este virus de porquería que nos tocó. Fue todo de golpe", detalla la actriz sin poder evitar las lágrimas. "Como me dicen mis amigas, tuvo una vida larga. Mis dos padres se fueron en diciembre: mi papá, Juan Carlos Barbieri, falleció en el '96 y era joven todavía", concluye.

