Roberto García Moritán reveló la manera que encontraron con Pampita para pasar tiempo a solas

Roberto García Moritán está feliz y orgulloso de la familia que formó junto a Pampita Ardohain. Con la prioridad puesta en los seis niños que tienen entre ambos -los dos de él junto a su exmujer Milagros Brito, Delfina y Santino, los tres de ella junto a Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, y la beba que tienen en común, Ana- la pareja tiene que hacer un esfuerzo extra para poder compartir tiempo a solas y alimentar el romance.

“Siempre encontramos la manera para estar juntos; dormimos muy poco para poder estar juntos, dedicarnos tiempo, conversar y mimarnos”, le contó el Diputado porteño de Republicanos Unidos a Catalina Dlugi durante una charla en “Agarrate Catalina”, el programa emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Los sacrificios que implican dormir poco, valen la pena”, agregó.

García Moritán también habló sobre como recibió la llegada de su hija más pequeña. “F ui un padre relativamente joven y no tenía claro el lugar en el mundo, Ana me encuentra más maduro, con más respuestas y más sabiduría , aunque obviamente con cosas para aprender”, aseguró.

A pesar de la felicidad que sienten con los hijos que ya tienen, el empresario no descartó la posibilidad de agrandar la familia, aunque aseguró que eso es algo que en este momento no está definido. “El tiempo va a terminar decidiendo si esta familia tiene que crecer o no, porque a mí me gusta hacer las cosas bien”, explicó. “Para hacerlo hay que dedicar tiempo, dedicar tiempo de calidad, yo no cierro la puerta a nada pero cada cosa tiene su momento y el objetivo por ahora es disfrutar a Ana”, culminó.

Luego de un corto noviazgo, Pampita y el empresario decidieron prometerse amor eterno en el altar. La gran ceremonia se convirtió en uno de los eventos más destacados del 2019 y su enorme felicidad logró contagiar a todos los fanáticos de la farándula. Apenas unos meses más tarde, volvieron a aparecer en los titulares de noticias cuando anunciaron que esperaban su primera hija juntos. En 2021, en medio de una fría noche de julio y tras semanas cargadas de emoción, Ana García Moritán se consagró como el nuevo miembro de la ya abultada familia.

Ana se convirtió rápidamente en una de las niñas más queridas del mundo del espectáculo. El cariño tanto de la audiencia como de otras celebridades y figuras públicas solo aumenta con cada dulce foto y divertido video que comparten sus familiares en las redes sociales. La beba se volvió la consentida de la casa y su cara pasó a ser el centro de la mayoría de las publicaciones de todos sus seres queridos.

Pampita y Roberto García Moritán con Ana JULIAN BONGIOVANNI

En uno de los tantos videos que comparte en sus redes sociales, el legislador porteño mostró orgulloso una de las últimas hazañas de la beba, que todavía no cumplió un año. En las imágenes se puede ver a la niña aprendiendo a bajar de la cama. Frente a la mirada atenta de sus padres -quienes estaban sentados en el piso para atajarla por si se caía-, comenzó a gatear hasta el borde del colchón y, una vez acomodada con los pies para abajo y las manos agarradas del borde, descendió con un salto.

El tierno video de Ana, la hija de Roberto García Moritán y Pampita Ardohain

Con una enorme sonrisa y eventuales carcajadas, Ana repitió el truco una y otra vez. Cada vez con más confianza, comenzó a aumentar la velocidad sin importar los comentarios de sus padres, quienes le decían que fuera más despacio. “¡Despacito, terremoto!”, exclamó el empresario gastronómico, quien no podía disimular el tono divertido al ver a su hija tan feliz. Al final del mismo, cuando la niña logra bajar de la cama y mantenerse parada en vez de caer de cola, los dos rompieron en aplausos y felicitaciones.

“Ya es como la madre, ¡no se rinde nunca!”, tipeó García Moritán. A modo de firma, le expresó a las dos mujeres de su vida: “Las amo”.