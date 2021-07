Ángel de Brito puso toda la carne al asador y logró lo que Mariana Fabbiani no pudo: ganarle a Telefe

Ni la conductora bien vestida, ni el cocinero que cobra carísimo, ni la panelista cool, ni la cronista tirabombas. Nada de eso sirvió en esa suerte de apuesta que hizo eltrece cuando quiso instalar a Mariana Fabbiani para ganarle a Telefe a la mañana. Porque lo que de verdad le rendía al canal a esa hora era algo que ya tenía y había sacado: Ángel de Brito y el tanque que él comanda hace cinco años, Los ángeles de la mañana.

Esta semana, el periodista volvió con gloria al horario que lo vio triunfar y demostró que la tele gana con una cosa muy simple, pero difícil de conseguir: esfuerzo. Es que si algo caracteriza a Ángel de Brito es la prepotencia del trabajo. Eso fue, precisamente, lo que lo llevó a dónde está.

Nada de hacer un par de informes para zafar y meter algún que otro debate entre las panelistas. Tampoco un show de sí mismo, ni refritos antiguos como hacen todos. De Brito puso toda la carne al asador y así eltrece ganó el horario, después de tres meses de sequía numérica.

El lunes arrancó con la primera nota televisiva a Dalma Maradona, después de la muerte de su famoso padre y también tuvo a una explosiva Marcela Tauro. Siguió con Lío Pecoraro, recuperado de leucemia, luego con Mercedes Ninci post internación y con Yanina Latorre súper polémica desde Miami. Metió la primicia de la paternidad de Pico Mónaco y lo tuvo a Luis Novaresio hablando de su casamiento. Sacó al aire a Beto Casella conmovido por la partida de su hijo a los Estados Unidos y también estuvo en el estudio Hernán Piquín, con todos los chismes del programa de Marcelo Tinelli. Además Sofía Zámolo a solas, Marcela Tinayre con el dato de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión y Baby Etchecopar haciendo de las suyas. Y hoy, como para ponerle un moño a la semana, renovó el staff de las “angelitas” y entrevistó a dos bombas: Luciana Salazar y Jimena Barón. Una producción estrambótica para la tele de estos tiempos porque con el contenido que Ángel tuvo esta semana, cualquier otro programa tira medio año.

Desde que empezó como columnista del programa de radio de Laura Ubfal, él siempre fue así: un laburante. La fama no lo encontró poniéndose bótox en vivo desde el consultorio del cirujano plástico. La fama lo encontró trabajando hasta tarde, buscando material para poner al aire. Por eso, todos los programas lo quisieron de panelista, desde Viviana Canosa hasta Pamela David, pasando por Alejandro Fantino y Santiago del Moro. Con bajo perfil, la remó de lo lindo en el primer programa propio que tuvo, Bien de verano, que duró mucho más que los tres meses que estaban pautados porque sea donde sea, él siempre trabajó como si estuviera en Primera. No hizo un programa “de cable”, hizo “un programa”, y así consiguió su espacio propio en la TV abierta y no sólo eso: la mismísima Mariana Fabbiani lo pidió de coconductor y Marcelo Tinelli se fijó en él para ocupar un lugar en el jurado de ShowMatch, a la altura de Moria Casán o de Nacha Guevara.

Egresado de la Universidad de Lomas de Zamora, amante del cine, de los idiomas y apasionado de la información, De Brito no se durmió en los laureles este lunes cuando le devolvieron su horario original y le tiraron por la cabeza una papa caliente. Se sabe que el rating sólo importa a partir de las 12, antes los números no se usan para los promedios, y había que remontar tres meses de pérdidas. De Brito lo hizo como mejor sabe: produciendo. Palo y palo con la información, sin dar respiro, con lo mejor que había. No inventó, no bailó, ni adornó el programa con videos de archivo. No le pidió la hora al referí, no hizo tiempo ni fue atrás. Porque la fórmula del éxito a veces es muy simple y consiste en una sola cosa: no bajar los brazos.

Ángel de Brito se adueñó de la mañana con lo que mejor sabe hacer: producir y tener un programa con información Instagram