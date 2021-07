Jimena Barón, sobre los conflictivos vínculos que establece con los hombres: “A la hora de relacionarme estoy muy rota”

Casi sin voz, Jimena Barón pasó por el móvil de Los ángeles de la mañana y dio una primicia: “Voy a hacer una película con Luciano Castro”, confesó sembrando especulaciones sobre un posible romance a futuro. Además, habló de su sorpresiva amistad con Pampita Ardohain y de su relación con Daniel Osvaldo.

“El sábado me hice la canchera, tomé alcohol con mucho hielo en un balcón. Me saqué la parte de arriba para impresionar un poco y terminé así, sumado a los vivos de esta semana”, comentó la jurado de “La Academia” sobre su afonía. Su comentario no pasó inadvertido y el panel quiso saber más sobre la compañía en cuestión. Sin dar demasiados detalles, expresó: “Es un chico muy lindo, tuve que darlo todo: desnudarme, segundearlo con un habano”, bromeó fiel a su estilo.

En cuanto a su año laboral, la cantante habló de lo feliz que está en ShowMatch y reveló con qué jurado se lleva mejor: “Con Pampita estamos íntimas, me hace videollamadas por Facetime para contarme cosas. Nuestros hijos van juntos a natación, se hicieron amigos. Es bárbaro porque ahora tengo casa de fin de semana para ir”, lanzó, entre risas. Y ya en un tono más serio, agregó: “Es una mina divina, muy amorosa. No me lo esperaba. Uno escucha cosas... Ella tiene una personalidad muy fuerte y yo también, y pensé que nos íbamos a sacar chispas pero nada que ver. Lo estamos pasando genial”.

Su rol en “La Academia” y su carrera musical no es lo único que la mantendrá ocupada durante este año. A modo de primicia, Barón confesó que muy pronto volverá a la actuación y de la mano de Luciano Castro. “Tengo una primicia para contarles: vuelve la actriz. Hablé recién con el director y hay una película muy hermosa con un compañero soñado: Luciano Castro”. El nombre del galán enseguida despertó especulaciones entre las panelistas, ya que por el momento ambos se encuentran solteros.

Sin embargo, la autora de “La Cobra” aseguró que son solo amigos. “Hace 18 años que nos conocemos. Luciano es lo más y este es un gran desafío para los dos, son papeles muy difíciles. Es una peli donde pasa de todo: romance, escenas muy hot”, anticipó generando aún más expectativa.

Al hablar de hombres, Barón aclaró que está conociendo a alguien pero sin compromiso por ahora. Tras confesar que le cuesta mucho volver a confiar en un hombre, la artista señaló el abandono de su padre y la conflictiva relación con Daniel Osvaldo como los responsables de esto. “Yo soy una mina muy fuerte, pero el año pasado aprendí a no serlo tanto. Esa personalidad me hizo mucho daño. De chiquita me construí fuerte, me tocó un papá que desapareció. No es casualidad después haber tenido un hijo con una persona como Daniel. No mamé algo sano de chiquita, tengo 34 años y hago terapia, pero a la hora de relacionarme estoy muy rota . Elijo muy mal o me quieren modificar, eso ya lo entendí”, expresó dolida.

“Ahora apareció una persona hermosa que me trata bien y no lo puedo creer. Para mí no existen esos hombres y estoy muy a la defensiva. Digo: ‘¿Habrá estado preso?’ ‘Algo debe esconder’”, confesó incrédula. En cuanto a su reconciliación fallida con el padre de su hijo en plena pandemia, reflexionó: “Siempre compartí mis relaciones porque yo siempre me muestro muy real. Para mí también era confuso volver y estar ahí. Tenía mis dudas pero decido mostrarme como soy, con todo lo que eso significa. No soy ejemplo de nada”.

Si bien no quiso opinar sobre el romance de su ex con Gianinna Maradona, la cantante reconoció que Osvaldo tiene un vínculo más cercano con su hijo Momo. “De eso no voy a decir nada. Lo evito siempre. Le tienen que preguntar a ellos, yo no tengo nada que ver. Aparte no la quiero pifiar porque ahora lo busca bastante seguido a Momo y me viene bárbaro. Estoy fingiendo demencia porque tengo que fumar más habanos”, remató, entre risas.

LA NACION