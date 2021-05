Ángel De Brito volvió a criticar a Horacio Cabak: “No me aguanto más la doble cara”

Tras imponer un bozal legal para que los medios no tocaran el tema de su conflictiva separación, Horacio Cabak pasó por PH: Podemos hablar y, tras criticar a los que hablaron de su intimidad, reveló detalles de su vida privada como nunca antes lo había hecho. Esta situación enfureció a Ángel De Brito, quién esta mañana le contestó desde su programa.

“¿Por qué fue al programa?”, preguntó el conductor de Los ángeles de la mañana dando a entender que habría cobrado por participar del ciclo de Telefe. Y cansado de que se lo acuse de desatar el escándalo mediático, explicó: “Nosotros estábamos haciendo un día el programa y la mujer de Horacio me escribió. Le pregunté mil veces si podía contar lo que me decía y me dijo que sí. El tema terminó a los tres o cuatro días, no fue más que eso. Él que está alimentando el tema es él, hace show en Polémica..., va a lo de Andy, si le pagaron lo felicito”.

“Todos están haciendo lo mismo. Antes no lo hubieran invitado nunca, en tantos años no sé cuántas veces fue al programa. Obviamente buscan rating. ¿Para qué siguen con el tema? No sean hipócritas. Háganse cargo de lo que dicen”, lanzó furioso y enseguida volvió a criticar al modelo y conductor: “Lo que no me aguanto más es la doble cara de esta gente porque me llaman y me agradecen por los códigos y después en cámara se hacen los cancheros. Déjense de joder (...) Me parece que se volvió adicto a esto que no le sirve para su carrera, está descontrolado”.

El periodista también hizo referencia a qué pasará de ahora en más con su participación en Polémica en el bar, programa en el que nunca quiso hablar del tema. “¿Cómo estará (Mariano) Iúdica y (Gustavo) Sofovich que lo tuvieron ahí sentado y nunca dijo nada y se va a hablar a otro programa? Cuando lo tuvieron ahí sentado diciendo yo no hablo, me parece que esa relación está rota”, dijo con cierta picardía.

Este es guapo ciberneticamente ,pero si alguien ve los huevos de Camak por algún lado ,chiflen que aún los seguimos buscando ! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 16, 2021

Sin embargo, De Brito no fue el único que le contestó al panelista. Tras ver su participación en el ciclo de Telefe, Cinthia Fernández lo cuestionó por ventilar su intimidad en la tele y, en un tenso cruce por Twitter, él le recordó sus escándalos en sus comienzos en el medio.

La nieta de Horacio Guarany (?)

El nuevo faro moral de occidente.https://t.co/1ybOMWlTbX — Horacio Cabak (@HoracioCabak) May 17, 2021

“Que no se asuste por dos tetitas, yo me asustaría por maltratar a las mujeres. Todos sus compañeros se quejan, Jujuy se quejó, acá en La jaula de la moda lo detestan. Su accionar es muy pobre, muy falto de argumentos, muy de tuitero novato. (...) Respondé con más altura o sino quedate callado que es lo que tendrías que haber hecho (...) Y exponer a la mujer con la pregunta sexual creo que fue desagradable, después manda una cautelar”, le respondió la angelita enojadísima.

“Hay algo que importa más que eso y es ser buena gente y eso no lo tiene todo el mundo”, remató De Brito dando por terminado el tema.

Tedioso regreso al país

Tras su vacunación en Miami y su contagio de Covid 19 (que retrasó su regreso más de la cuenta), De Brito volvió al país y se quejó del inexistente protocolo en el avión y en el aeropuerto de Ezeiza. “El viaje espectacular, sin problemas, sin turbulencia. El problema llega cuando pisás suelo argentino, obviamente”, dijo. Y tras la intriga de sus compañeras, contó con lujo de detalles cómo es viajar en pandemia. “Ya en el avión es bastante ridículo el protocolo porque estamos todos juntos, uno al lado del otro como en las viejas épocas. Y después no te dan café o una manta por la pandemia pero después cenás o almorzás sin tapabocas. Parece que un plato no contagia, pero un café sí”, ironizó.

“Después cuando llegás acá a Argentina el hisopado. Yo, por ejemplo, estoy vacunado, pasé por el Covid, me curé, di negativo, estuve aislado los días que correspondían, me hisopé antes de subir al avión y hace un rato (por suerte los dos negativos), explicame por qué estoy encerrado si soy el más seguro de la tierra”, se quejó.

Sin embargo, el viaje en avión no es el único lugar donde, según el periodista, no se cumplen con los protocolos de seguridad. El periodista hizo referencia al hisopado y a la tediosa espera del resultado como un riesgo de contagio. “El hisopado es el más leve que me hicieron en la vida, casi que te hacen una caricia con el hisopo. Te lo cobran 2500 pesitos. La misma chica extraccionista me dijo que era un negociado. Después mandan a todo el avión junto a esperar el resultado una hora y media a una sala de espera. O sea tenés todas las posibilidades de contagiarte en el aeropuerto. De hecho yo creo que me contagié cuando fui. Te amontonás a la salida del avión, al recoger las valijas, en el freeshop. Un sinsentido más”, concluyó.

