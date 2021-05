Ángel De Brito tiene coronavirus y debe quedarse aislado en Miami: “Fue un mazazo en la cabeza”

Tras haber viajado a Miami para vacunarse contra el coronavirus, Ángel De Brito ya tendría que estar en Buenos Aires sin embargo esta mañana sorprendió con una inesperada noticia en su programa: “El jueves me hice el hisopado como les mostré y el sábado me llegó el positivo, así que me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado”, confesó el conductor de Los ángeles de la mañana al aire.

Asombradas por la novedad, las angelitas se solidarizaron con su compañero y comenzaron a interrogarlo sobre su actual estado de salud. “Por suerte me siento bien. Algo cansado, pero pensé que era por el viaje, que había dormido mal o por las actividades de acá. Solo tuve un poco de fiebre, 38, y como un decaimiento. No siento nada raro dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos, pero bueno me tendré que quedar hasta que me den el alta”, relató.

Tras confesar que no sabe ni cómo ni dónde se contagió, el periodista contó cuál fue su reacción al enterarse del positivo. “La vacuna produce inmunización a partir de los 15 días y yo voy por el día 8. Está dentro de los riesgos contagiarte, lo único la pasás mejor. El sábado fue un mazazo en la cabeza. Me preocupaba mi familia (...). Estás en otro país, es una incertidumbre minuto a minuto. Encima no hay seguimiento médico acá. Me dieron el positivo por teléfono y me dijeron que tenía que quedarme 10 días aislado nada más. Obviamente me estoy haciendo el seguimiento con mis médicos argentinos”, aseguró quien ya tuvo que correr el pasaje para cuando le den el alta.

A la angustia por el positivo se sumó su preocupación, ya que en estos días estuvo con varios amigos argentinos que se encuentran en la Florida de vacaciones. “A la que más vi es a Mariana Brey y a su marido. Ya se fueron a hisopar de nuevo, pero al haberlo tenido tienen anticuerpos así que nos quedamos tranquilos. Después estuve en el cumpleaños de Ronen (Szwarc) pero la gente que vi está re contra vacunada porque es toda gente que vive acá así que bueno les avise a todos, pero no estaban muy preocupados tampoco”, reveló.

Por último, las panelistas le preguntaron por su participación en “La Academia”, que empieza el próximo 17 de mayo: “No hablé con nadie todavía, ustedes son las primeras en enterarse. Hablé con mi familia el sábado cuando me dio positivo. De hecho, lo estoy contando al aire ahora, ni con la producción había hablado porque quería que me vean que estoy bien. Ahora a esperar”, señaló mientras Yanina Latorre se postulaba para reemplazarlo en el jurado del reality.

LA NACION