Ángel de Brito dio a conocer nuevos detalles sobre la interna familiar entre Facundo Arana y María Susini

Tras 20 años en pareja, Facundo Arana y María Susini se separaron. Pese a que el actor aseguró que fue en buenos términos, luego trascendió que protagonizó una situación de tensión cuando no pudo ingresar a la clínica donde estaba internada su hija India, quien había sufrido una caída de un caballo. Este hecho dejó en evidencia que las cosas no están tan bien en el seno familiar como había indicado. Ahora, Ángel de Brito se encargó de dar a conocer nuevos detalles sobre la interna y expuso varios secretos sobre la crianza de los tres adolescentes que tienen en común.

Durante una nueva edición de LAM (América TV), Ángel de Brito habló sobre la incertidumbre que gira en torno a Facundo Arana y María Susini. “Pasaron varias cosas en esta pareja. Hubo quienes dijeron que no lo dejaban entrar a Facundo a la clínica. Hoy estuve averiguando eso, porque la primera información que nos llegó fue que había una restricción de acercamiento en contra de Facundo puesta por María. Hoy, finalmente, di con alguien que conoce muy bien la historia y me confirma que no hay ningún tipo de restricción, ni de perimetral, ni de cautelar, ni de nada. En la justicia no hay nada”, contó en un primer lugar.

La equitación es una actividad que los unió como familia, pero ahora le significó un complicado accidente a su hija mayor

Tras esto, sumó información sobre el final de la relación: “Lo que ocurre es que ellos están separados hace mucho tiempo, no sé si en malos términos o no, con hijos adolescentes que le hacen reclamos a los padres. Me confirman que no hay restricción perimetral, que la nena, como todo adolescente, está enojada con su padre”. Con estas palabras, anticipó que el actor se encuentra en una situación familiar delicada.

Con respecto al momento en el que Arana enteró del accidente de equitación de India, de Brito reveló: “Llegó casi infartado en la moto y María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien porque casi se muere. Imaginate que la nena se cae y se rompe el casco. O sea, se podría haber roto la cabeza”.

India Arana estaba en una competencia de equitación cuando sufrió la caída foto: Pilar Bustelo

Para finalizar, el conductor contó más intimidades de la ruptura. “La separación viene hace bastante, de hecho María lo dejó ver en sus historias, pasaron las fiestas ya cada uno por su lado, Facundo con su madre y ella con los chicos. María se fue a Brasil con sus hijos a pasar unas vacaciones en noviembre y lo mostraba, que estaban solos. Ya desde diciembre viven en distintos lugares”, explicó y sumó: “Facundo a mí me dijo que quería recomponer la relación con María”.

Facundo Arana y María Susini tendrían poco diálogo

Cuántos hijos tienen Facundo Arana y María Susini y de qué edades

Desde el inicio de su relación, Facundo Arana y María Susini eligieron preservar sus vidas privadas, especialmente por el cuidado de sus tres hijos: India, Yaco y Moro.

Facundo Arana y María Susini tuvieron tres hijos: India, Yaco y Moro

India nació en 2008, mientras que los mellizos Yaco y Moro llegaron al mundo en octubre de 2009, por lo que la hija mayor tiene 17 años y los mellizos, 16. Si bien optaron por el cuidado de sus vidas privadas, lo cierto es que, a través de sus redes sociales, solían compartir algunas postales de su cotidianeidad, donde mostraron cómo crecieron sus pequeños, sus respectivos talentos y los distintos momentos que compartían como familia, siempre con un perfil cuidado y lejos del exceso de exposición.