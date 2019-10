Anita Co: "Me hubiera sanado si la Justicia se expedía de una manera justa"

Anita Co habló en Intrusos sobre el fin de la causa que le inició Juan Darthés Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Este mediodía, Anita Co pasó por el piso de Intrusos para contar que fue sobreseída en la causa que Juan Darthés le inició por injurias, tras haberlo acusado públicamente por acoso sexual.

Recordemos que cuando Calu Rivero rompió el silencio y contó finalmente cuál fue el motivo por el que se vio obligada a abandonar la telenovela Dulce amor, dos colegas salieron, también, a contar sus experiencias con el actor. Con testimonios casi calcados, Anita Co y Natalia Juncos relataron que el actor abusó sexualmente de ellas. Ante esta situación, al igual que ocurrió con Rivero, el veterano galán decidió llevarlas a la Justicia.

Luego de testificar que el actor nunca se presentó en las audiencias, Co explicó los motivos por los cuales la Justicia se expidió a su favor. "Le dieron muchas opciones para presentarse, hasta le ofrecieron hacerlo por skype si no podía estar físicamente (.) La jueza terminó resolviendo que dadas las desprolijidades con las que se manejaron, yo no podía seguir a merced de su decisión de venir o no", contó la actriz.

Conforme con la resolución, aunque le hubiera gustado que nunca se la hubiera juzgado por contar su verdad, Anita aseguró: " Me hubiera gustado llegar hasta la última instancia para demostrar que yo estaba diciendo la verdad (.) Contar un abuso sexual por parte de una figura pública no tiene que ser contestado con un juicio por calumnias e injurias. Es una ridiculez la causa que inició Darthés". Y con cierta molestia, agregó: "Me hubiera sanado que la Justicia se expida de una manera justa, no porque él no se presentó", dando a entender que la resolución tuvo más que ver con la ausencia del acusado en las audiencias que con una sentencia justa.

Y si bien a partir de esto puede iniciar una nueva demanda por calumnias e injurias contra el actor, Coacci confesó que no lo va a hacer y que está muy decepcionada por el accionar lento de la Justicia. "Yo de alguna manera gané, el fallo es a favor mío. Aunque la Justicia no fue dando las respuestas que yo esperaba. ¿Qué gano yo intentando embargarle los bienes a un tipo? Yo quería que la Justicia ayude en esto que tiene perspectiva de género y así poder ayudar a otras mujeres... pero está claro que estamos solas, en definitiva", disparó duramente.