Anne Hathaway: su admiración por Meryl Streep, su etapa más incómoda en Hollywood y el hombre que la apoya incondicionalmente

Anne Hathaway es una de las actrices más convocantes de Hollywood. Desde su papel revelación en El diario de la princesa hasta éxitos de taquilla como Los Miserables (película por la que ganó un Oscar), siempre ha demostrado su talento y versatilidad. A punto de estrenar El diablo viste a la moda 2, la actriz confesó la revancha que le dio volver a ponerse en la piel de Andy Sachs, su admiración por Meryl Streep y cómo se propuso dejar atrás las exigencias para disfrutar más.

“Fue simplemente maravilloso, fue una alegría”, comentó Hathaway en una reciente entrevista con People sobre cómo fue volver a retomar su icónico papel 20 años después junto a sus compañeros Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. “A veces pensás: ‘Ojalá pudiera volver a ese momento sabiendo lo que sé ahora’. Así que para mí esta fue la oportunidad de estar de nuevo con las mismas personas, de regresar a ese mundo, pero con una perspectiva diferente”, reveló quien está dispuesta a disfrutar de este segundo capítulo.

20 años atrás: una imagen de El diablo viste a la moda

“Me encantó hacer la primera. Sé que estaba estresada y ansiosa y todo eso, pero es una de las experiencias más divertidas de mi vida gracias a la gente con la que estaba. Emily Blunt es una persona maravillosa. Stanley es muy gracioso e ingenioso, y Meryl... no suelo decirle cuánto la admiro, pero lo hago. Es alguien a quien admiro. Alguien que marca la pauta. Alguien que vive la grandeza y nunca se conforma con eso, sino que siempre se esfuerza por crecer como artista. Es increíble”, expresó respecto a la legendaria intérprete.

A lo largo de la giral promocional del film, Streep y Hathaway demostraron la gran química que las une JUNG YEON-JE - AFP

Sin dudas, la estrella criada en Nueva Jersey se encuentra en una nueva etapa de su carrera: una en la que elige disfrutar más y dejar de lado las exigencias o la perfección: “Cuando empecé, pensaba que sería mejor artista si era muy exigente conmigo misma. Pero al cumplir 40, simplemente encontré otra marcha y dejé de interesarme por vivir una vida incómoda. Solo quería llegar a la parte divertida”, se sinceró. Y esa etapa parece ser ahora, una etapa donde ya no se deja llevar por la presión y prioriza la calma. “Una de las cosas que más me gustan de tener cuarenta y tantos es que ya no me dejo llevar tanto por las cosas. Antes no entendía esa frase de ‘tomalo con pinzas’. Cada momento bueno era tan bueno, cada momento malo era tan malo. Y ahora valoro mucho la tranquilidad. Me ha costado mucho conseguirla y la valoro de verdad”, aseguró.

Anne Hathaway en la última entrega de los Oscars JULIAN HAMILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque cueste creerlo, la celebrity ha pasado por una etapa incómoda en su carrera que duró décadas. “Creo que tuve la etapa incómoda más larga e ininterrumpida de Hollywood. De hecho, creo que la mía se extendió hasta los treinta y tantos. Estoy bastante segura de que lo sabía porque lo viví en carne propia. O sea, es normal que los adolescentes tengan su etapa de incomodidad. Simplemente no me sentía cómoda en ningún sitio, ¿sabés? No lograba encontrar mi lugar. Cuando era niña, hablar me resultaba muy difícil. Así que sentía algo de estrés y ansiedad en lo que respecta a la comunicación”, recordó.

Quien la ayudó a salir de esa incomodidad y tener más confianza en sí misma fue su marido, Adam Shulman, a quien desde hace 13 años considera su “compañero ideal”. “Me apoya incondicionalmente. Este año en particular fue inusual. Ambos sabemos que probablemente nunca vuelva a suceder algo así. Y la forma en que se portó, quiero decir, en todos los sentidos posibles, es la persona más extraordinaria que he conocido”, confesó.

Anne Hathaway y su marido, cuando estaban a la espera de la llegada de su primer hijo Grosby Group - LA NACION

“Soy muy afortunada de que sea mi pareja, con quien comparto mi vida. Si no lo sabía antes del año pasado, creo que ahora lo sé con certeza, porque en absolutamente todo está presente. Se encarga de todo. Espero que no suene a que estoy presumiendo, pero para mí es la pareja ideal”, agregó mientras revelaba que sin el apoyo del diseñador de joyas y productor de cine jamás hubiera logrado este presente: “Una cosa es tener sueños y otra muy distinta es tener a alguien que te ayude a alcanzarlos. Sin mi marido, jamás habría podido lograr lo que he logrado”, advirtió.

Con él también logró armar su propia familia integrada por ellos y sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. Ellos, según contó, son los que la mantienen todo el tiempo con los pies en la tierra. “Sé que no todo el mundo que quiere ser padre o madre lo consigue. Me siento increíblemente afortunada. Me ha ido muy bien dos veces, y eso es mucha suerte”, reflexionó quién adora ser madre de varones. “¡Soy una marimacho! Siempre tengo que poder pasar de una reunión de negocios seria a, por ejemplo, una cancha de básquet. Tenés que poder jugar un partido informal en cualquier momento, con cualquier atuendo. Así que [me digo a mí misma]: ‘Cuando te vistas por la mañana, vístete con inteligencia porque seguro que te van a lanzar algo antes de que termine el desayuno’”, reveló entre risas.

Cuando no está trabajando, Hathaway disfruta de sentarse a leer el diario, acurrucarse con su perrito (al que acaba de adoptar) y visitar museos. “Y probablemente me tomaría un tiempo para llamar a mis seres queridos, porque siempre ando de un lado para otro”, agregó quien, además de El diablo viste a la moda 2, este año estrenará cuatro películas más.

“Siempre estás al borde del abismo. Te caés y simplemente volvés a subir, pero me encanta. Me encanta el riesgo. Creo que lo máximo a lo que puedo aspirar es, si tengo la suerte de seguir trabajando, poder mirar atrás y decir: ‘¡Lo logré!’”, concluyó orgullosa.