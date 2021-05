Ante un jurado lapidario, Lourdes Sánchez defendió a su marido: “Nadie valoró que nunca bailó en su vida”

Tras sumarse de casualidad al certamen, Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada debutaron ayer en “La Academia”. Con una coreografía muy divertida, la pareja se mostró feliz con su performance, aunque el jurado no opinó lo mismo. Enojada por los dichos y la baja puntuación, la bailarina comentó que no se valoró el esfuerzo del productor en la pista.

“Me dio envidia que esté tan tranquilo. Lo disfruto mucho y lo tomo con mucha responsabilidad. Eran las dos de la mañana y lo veías con el teléfono ensayando. Valentín me decía: ‘¿qué hace papá?’”, relató, entre risas, Lourdes Sánchez esta tarde en Hay que ver.

Tras asegurar que lo más cómico fueron las caras de su marido en la pista, la bailarina aclaró que salieron de una idea de él. “El tema del gesto fue raro porque siempre ensayamos con barbijo. En la última pasada se lo sacó y le dije: ‘practicá las caras’, y me dijo: ‘no, no, no, eso lo vas a ver a la noche’. Yo no sabía nada. Es su fuerte en realidad. Yo lo tengo en el ballroom y él en las caras”, bromeó.

La idea de que el productor de La Flia se sume como participante en este nuevo reality surgió a partir de los tik toks que fueron furor durante la cuarentena. “La cuarentena nos unió mucho más. Empezamos a relajarnos más, a reírnos de nosotros mismos. Me costó aceptar esta propuesta porque es dedicarle el cien por ciento de tu vida, pero es un recuerdo hermoso que nos va a quedar de por vida. Es hermoso estar en esta pista con tu pareja”, reflexionó la conductora de La previa de La Academia que está haciendo sus mayores esfuerzos para que su marido se luzca en la pista.

En cuanto a la devolución del jurado, la bailarina se mostró furiosa por la baja puntuación, sobre todo por los dichos de Hernán Piquín, que lo tildó de “momia”. “Es como que a Piquín le dijeron: ‘Mirá estás medio, medio’ y de pronto tiró toda la artillería junta. El Chato se animó, tendría que haber valorado eso. Fue demasiado”, opinó enojada. Sin embargo, Lourdes también disparó contra el resto del jurado. “Ellos fueron con todo, no les importó que tuvo tres días de ensayo, que nunca bailó en su vida. Nadie valoró eso. Guillermina (Valdés) fue la única que valoró que se vino a divertir a la pista”, expresó.

Lo cierto es que la pareja de Lourdes y el Chato es parte del duelo de este jueves y deberá pelear por un lugar en la próxima ronda del certamen. “Nosotros venimos en desventaja. En un día tuvimos que armar un duelo nuevo y dijimos: ‘¿qué tenemos en común? Valentín’. El ama mis canciones de El Universo de Lourdes, así que armamos algo de eso. Esta noche lo van a ver de payaso papelón”, anticipó sembrando una gran expectativa. Y lo que tienen pensado para la próxima gala no es menos tentador. “Si pasamos el duelo vamos a imitar a los Pimpinela”.

LA NACION