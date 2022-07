Antonella, la hija de Cacho Fontana, confirmó que el locutor no llegó a enterarse de la muerte de Liliana Caldini

Luego de salir de la residencia en donde Cacho Fontana pasó sus últimos años de vida, su hija Antonella se detuvo un momento para hablar con la prensa. Visiblemente conmovida, contó que no esperaba este desenlace a tan solo un día de la muerte de su mamá, Liliana Caldini, y confirmó que su papá murió sin conocer esta triste noticia.

Con los ojos llenos de lágrimas, Antonella se acercó hasta donde estaban los periodistas esperando su palabra para dar detalles de la muerte de Fontana. “No lo puedo creer”, le respondió a Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, cuando le preguntó cómo se encontraba.

“Lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo. Estoy haciendo todo esto con mi hermana. No tengo más nada para decir”, informó.

“¿Cómo hay que recordarlo a él?”, le preguntaron luego. “Como ustedes quieran. Yo lo voy a recordar como mi papá”, respondió con la voz afectada. Luego, explicó que no leyó nada, que no vio nada y que toda la familia “está destruida”, que no esperaban esta triste noticia. “Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento pero con lo de mi mamá como que...” , comenzó a explicar aunque no pudo completar la frase.

Cacho Fontana y Liliana Caldini junto a Ludmila y Antonella Instagram @fontana_anto

Antes de irse, Antonella confirmó que Cacho Fontana nunca se enteró de la muerte de su gran amor, Liliana Caldini. “Estábamos esperando decírselo porque pensamos que le podía afectar”, confió.

El recuerdo de Oscar González Oro

“Estoy conmovido, me acabo de enterar y me paralicé”, dijo tras recibir la noticia el conductor de radio. Y enseguida reveló lo que Cacho Fontana significaba para él: “Me aparecen recuerdos, imágenes, memorias. Para mi murió Norberto Palese, que era mucho más que Cacho Fontana. Era un amigo, era el tipo con el que almorzaba dos veces por semana después de hacer radio. Era el tipo con el que compartíamos historias. Tengo guardada una carta manuscrita que me mandó hace 10 años con una letra hermosa y casualmente no firma Cacho Fontana sino Norberto Palese, o sea que el que me escribió era mi amigo; un ser humano con sus defectos y virtudes”, expresó angustiado.

Tras definirlo como “un creativo y un trabajador incansable”, González Oro agregó que Cacho fue un gran referente dentro del periodismo. “Fue un creador de grandes éxitos, un hombre que impuso un estilo de hacer radio. Lo que me atrajo desde que lo escuché fue su voz, el tono de su voz. Le puso humor, me hacía reír en el auto yendo a trabajar. Ese Cacho fue el que me compró, el que me divertía, me informaba, el que se tomaba el pelo a sí mismo”, recordó con nostalgia.

Oscar González Oro: "Para mi murió Norberto Palese, que era mucho más que Cacho Fontana. Era un amigo, era el tipo con el que almorzaba dos veces por semana después de hacer radio. Era el tipo con el que compartíamos historias"

“Fue tan fuerte el estilo que creó que obligó a otros grandes a crear su propio estilo. Algunos lo logramos y otros no. Héctor Larrea lo logró, por ejemplo. Yo escuchaba ‘Buenos días’ y sabía que no me había equivocado en el dial, que estaba en Rivadavia escuchando a Cacho Fontana”, agregó sobre su sello inconfundible.

Si bien todavía se desconocen las causas de su muerte, González Oro la relacionó con la pérdida de Liliana Caldini, su exmujer y la madre de dos de sus tres hijas. “Cuando murió Liliana pensé inmediatamente en la muerte de Cacho, porque si alguien estuvo al lado de él hasta el último minuto fue Liliana. Y la pregunta fue: ‘¿quién se lo dice?’ Fue la mujer que estuvo de su mano hasta el último momento”, confesó.

Mientras asegura que tenían conversaciones muy profundas, el periodista aclaró: “El se abría conmigo. Yo lo quería y lo respetaba mucho”. Y enseguida, reflexionó sobre lo “injusto” que fue el medio con él: “Lo condenaron, le quitaron trabajo, le quitaron marcas. Claro que fue injusto. Cada vez que muere un amigo me pregunto qué factura pendiente me quedó y por suerte no me quedó ninguna con él. Lo ayudé, me preocupé por su salud y su bienestar siempre”, concluyó emocionado.