Antonella Rocuzzo y un guiño virtual para Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero Crédito: Instagram: @antorocuzzo y @soficalzetti

Antonella Roccuzzo tiene todas las miradas puestas sobre sus movimientos en las redes sociales: en el marco de los fuertes rumores sobre el futuro deportivo de Lionel Messi, la esposa del jugador también fue protagonista en el mundo virtual por un sugestivo guiño a Sofía Calzetti, la novia de Sergio "Kun" Agüero.

La esposa de Messi tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram, y es la única red social que utiliza. Sin embargo, de todo ese masivo público virtual la modelo sólo sigue a 600 cuentas, y en las últimas horas le dio su "follow" a una nueva persona: empezó a seguir a Calzetti, la pareja de Agüero desde hace más de dos años.

En Twitter este pequeño guiño no pasó inadvertido, y no tardaron en llegar las capturas de pantalla que mostraban que ambas empezaron a seguirse mutuamente. Además, Rocuzzo también le puso "me gusta" a algunas publicaciones de la joven modelo argentina que conquistó el corazón del gran amigo de su marido.

"A antorocuzzo le gusta esto": el guiño de la esposa de Messi a la novia del Kun Agüero, en medio de los rumores sobre el pase más comentado del año Crédito: Captura de pantalla

Cabe agregar que anteriormente no tenían relación a través de las redes sociales, y fue por eso que llamó la atención el sugestivo gesto de la esposa de Messi. "Está pasando: Antonella ya sigue a la novia del Kun y le deja likes"; "El Manchester City está a la vuelta de la esquina"; "A Pepe Guardiola y a Sergio Agüero les gusta esto"; fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de la red social del pajarito en tono de humor.

El guiño virtual de Antonela Roccuzo a la novia del Kun Agüero, en el marco de los rumores sobre el futuro futbolístico de Lionell Messi Crédito: Captura de pantalla

Quién es Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero

Calzetti está en pareja con el futbolista argentino del Manchester City hace más de dos años, y tiene más de 379.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Tiene 23 años, es modelo y estaba cursando sus estudios para convertirse en martillera pública cuando empezó su romance con Agüero.

También tuvo un breve paso por la actuación: a los 14 años integró el elenco de la película Caídos del mapa. Actualmente cultiva un bajo perfil y se muestra muy enamorada de su novio, con quien convive en un penthouse en West Tower de Deansgate Square, la torre más emblemática de Manchester; aunque por estos días están disfrutando de un descanso en otros paradisíacos paisajes de Italia.