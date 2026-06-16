Anya Taylor-Joy se une a la nueva película de El señor de los anillos

Diciembre del 2027 es el mes elegido para el estreno de El señor de los anillos: The Hunt for Gollum, la nueva película ambientada en el universo basado en la obra literaria de J. R. R. Tolkien. Dicho film se perfila como uno de los tanques más importantes del próximo año, y las expectativas son elevadas. Y en las últimas horas, se confirmó un nuevo nombre que se sumará al proyecto, y también cuál será el rol que esa figura llevará a cabo.

Ian McKellen regresará como Gandalf el Gris Warner

Según reveló la producción del largometraje, la actriz Anya Taylor-Joy se incorpora a The Hunt for Gollum. Al parecer la intérprete compondrá a Seren, una elfa gris del Reino del bosque, y guerrera de confianza del Rey Thranduil. En la trilogía original de El señor de los anillos, las actrices más importantes en personificar a elfas fueron Cate Blanchett, que compuso a Galadriel, y Liv Taylor, que interpretó a Arwen.

Jamie Dornan, el nuevo Aragorn Anthony Harvey/Shutterstock

El señor de los anillos: The Hunt for Gollum será dirigida y protagonizada por Andy Serkis, el mismo actor que le dio vida a Gollum en la trilogía original. En esta nueva aventura, la acción transcurre entre las sagas de El Hobbit y de El señor de los anillos, y narra la cacería que llevan adelante Gandalf y Aragorn, con el objetivo de encontrar al mencionado Gollum, para descubrir qué secretos esconde el anillo único que está en poder de Bilbo.

Andy Serkis y Elijah Wood, protagonistas de El Hobbit Mario Aunzuoni - Reuters

En este largometraje, Ian McKellen regresará para darle vida a Gandalf, mientras que el rol de Aragorn quedará en manos de Jamie Dornan. Kate Winslet, Leo Woodwall y Lee Pace también formarán parte del elenco, mientras que la gran noticia que entusiasmó a los fans, fue la vuelta de Elijah Wood como Frodo. Por otra parte, Peter Jackson, director y guionista de la trilogía original, junto a Phillipa Boyens y Fran Walsh (también guionistas de esas películas) estarán a cargo de la producción de este esperado largometraje.

Anya Taylor-Joy, hincha de Argentina

Anya Taylor-Joy lució una camiseta argentina para presenciar el partido de los Estados Unidos y Paraguay (Foto: Captura de video)

Oficialmente, el Mundial 2026 ya está en marcha. Durante la noche del viernes 12 de junio se realizó la tercera y última ceremonia inaugural en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California, seguido por el debut de los Estados Unidos, que goleó 4 a 1 a Paraguay. El partido contó con la presencia de varias celebridades: desde Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Sofía Vergara hasta Katy Perry —quien formó parte del show de apertura—, Justin Bieber y Owen Wilson, entre otras. Pero, sin duda, la que se robó toda la atención fue Anya Taylor-Joy. La actriz estuvo en uno de los palcos junto a su marido, el músico Malcolm McRae, y se lució con un outfit que emocionó a los fanáticos argentinos.

Anya Taylor-Joy fue vista viendo el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Estados Unidos de América y Paraguay en el estadio de Los Ángeles. Anya Taylor-Joy tuvo una muestra romántica al acurrucarse y besar a su pareja Malcolm McRae. Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

En las redes se viralizó un video en el que se pudo ver a la protagonista de Gambito de dama charlar animadamente con su esposo en una de las ubicaciones VIP mientras compartían una bebida. La actriz se mostró sonriente y alegre y los fanáticos a su alrededor no tardaron en reconocerla. Pero lo que más sorprendió fue su outfit: lució un top de un solo hombro celeste y blanco con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su esposo también tenía una remera de manga corta con la palabra “Argentina” estampada en el frente.

Anya Taylor-Joy fue vista viendo el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Estados Unidos de América y Paraguay en el estadio de Los Ángeles. Anya Taylor-Joy tuvo una muestra romántica al acurrucarse y besar a su pareja Malcolm McRae. Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

En lugar de una simple indirecta al país en el que vivió durante su infancia, la actriz decidió demostrarle todo su apoyo y revolucionó las redes. “Amo que Anya Taylor-Joy fue a ver el partido de Estados Unidos y Paraguay con la camiseta de la Argentina. Ella dijo: ‘Viva el mate, el dulce de leche y el asado’”; “Me encanta que nunca se olvide de Argentina” y “La tipaza Anya Taylor-Joy cayó al partido de Estados Unidos - Paraguay con la casaca argentina. Otra coronación de gloria”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Cabe mencionar que Taylor-Joy nació en Miami, Florida, pero a los dos meses de vida se mudó a la Argentina, tierra natal de su padre, Dennis Alan Taylor. Hasta los seis años vivió en Buenos Aires y, de hecho, sus primeras palabras fueron en español. Aunque tras la crisis del 2001 la familia se mudó a Londres, ella siempre consideró a la Argentina como su hogar. Además de realizar varias visitas durante el año, aseguró que le gustaría en algún momento vivir en el país.